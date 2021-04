Que pense Emma Stone du fait que Cruella s’appelle le Joker de Disney?

Depuis que Disney a sorti la première bande-annonce de Cruella, les fans ne pouvaient s’empêcher de remarquer les similitudes entre le film et Todd Phillips ‘ Joker film avec Joaquin Phoenix. Dans une interview avec le magazine Total Film, Emma Stone, qui essayera le rôle principal de Cruella de Vil dans le prochain film, a affirmé que malgré les similitudes de style et de ton, Cruella fait son propre truc, distinct de Joker, tout en faisant l’éloge de Phoenix, qu’elle a joué en face en 2015 Homme irrationnel.

« [Cruella is] très différent de Joker à bien des égards … Je ne me comparerais même jamais à distance à Joaquin Phoenix. J’aurais aimé être plus comme lui. «

Les raisons des comparaisons entre les deux films sont compréhensibles. Tout les deux Cruella et Joker sont des histoires d’origine pour des méchants emblématiques, le premier étant l’héritière gâtée de 101 Dalmatiens qui avait l’intention d’écorcher les Dalmatiens pour en faire un manteau de fourrure, et ce dernier étant l’ennemi le plus connu de Batman. Selon Craig Gillespie, qui a réalisé Cruella, tandis que les thèmes de son film sont similaires à Joker, le traitement de l’histoire va être très différent.

« Il y a des choses vraiment profondes et émotionnelles auxquelles Cruella est confrontée et qui l’envoient vers le côté obscur et méchant. Donc, dans ce sens, c’est [similar to Joker]. Mais c’est définitivement sa propre chose. Juste pour recadrer Cruella, j’ai pensé qu’il était important de montrer ce côté sombre d’elle. Mais il y aura beaucoup de plaisir, beaucoup d’humour. Il y a beaucoup de plaisanteries et de rythmes absolument délicieux dans le style de celui-ci, qui est différent de Joker. «

Bien sûr, des comparaisons avec Joker ne sont pas une mauvaise chose, puisque le film est devenu le film le plus rentable de tous les temps, sans parler de Joaquin Phoenix, Oscar du meilleur acteur. Cependant, dans le processus, le film a également changé à jamais la perception du public du prince clown du crime. Dans le passé, le personnage avait toujours été dépeint comme impitoyablement, joyeusement maléfique. Mais Joker l’a montré comme un solitaire incompris à la place, qui est poussé à faire de mauvaises choses par une société indifférente, faisant de lui plus un anti-héros qu’un méchant.

D’après l’apparence de la bande-annonce pour Cruella, quelque chose de similaire est également en cours pour le personnage de Stone. En ce qui concerne les méchants, vous ne pouvez pas couler beaucoup plus bas que de vouloir écorcher des chiots pour faire des manteaux avec leur fourrure. Mais il semble que le prochain film dépeindra Cruella sous un jour beaucoup plus sympathique, l’implication étant qu’elle était poussée à faire de mauvaises choses après avoir été injustement rejetée par le monde de la haute couture en tant que jeune créatrice qu’elle voulait si désespérément devenir une partie de.

Réalisé par Craig Gillespie, Cruella étoiles Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Kirby Howell-Baptiste, Mark Strong et Emily Beecham. Le film arrive dans les salles et sur Disney + Premier Access le 28 mai. Cette nouvelle a d’abord été publiée sur GamesRadar.com.

