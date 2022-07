Que pense Black Adam de la Suicide Squad ? Le Rocher surprend

Bandes dessinées DC

Dwayne Johnson a exprimé ce que l’anti-héros Black Adam pense du groupe de méchants qui rendent justice connu sous le nom de Suicide Squad. être surpris!

©IMDBAdam noir

C’était des années d’attente Dwayne Johnsontout comme il l’a dit dans le passé, modifierait la hiérarchie du pouvoir dans le Univers étendu DC et maintenant nous ne sommes que peu de temps avant que son anti-héros n’arrive en salles avec une visite précédente au Hall H du Comic-Con de San Diego où l’acteur sera personnifié comme Adam noir que dans son film il affrontera la Justice Society of America.

La vérité est que le seul héros qui semble s’inquiéter Adam noir c’est Superman et nous savons déjà que, par le passé, à travers un verre de whisky, Johnson s’est réuni avec Henry Cavill avec qui il aimerait partager le grand écran, tous deux caractérisés comme leurs personnages de la Univers étendu DC. The Man of Steel sonne pour un camée dans le film de The Rock, mais ce ne serait que le symbole de la oui du Kryptonien et non de Cavill.

Black Adam contre la brigade des suicides

Ainsi, via vos réseaux sociaux Dwayne Johnson était heureux de la possibilité que les fans soient proches de Adam noir au prochain Comic-Con de San Diego. Un compte géré par un fan de la Suicide Squad a répondu s’il était le « Le héros le plus électrisant de DCEU » et si tu sais « les cerveaux frits de la Suicide Squad ».

La réponse de l’ancien combattant a été éloquente : « Black Adam s’en fout », quoi qu’il arrive avec la Suicide Squad. Bien sûr, nous parlons de l’un des personnages les plus puissants du jeu. Univers étendu DC et toute la liste de la Task Force X périrait sûrement face à une menace de l’ampleur de Adam noir. ¡Dwayne Johnson Il sait de quoi il parle !

Adam noir étoiles Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Noah Centineo, Aldis Hodge, Odelya Halevi, Marwan Kenzari et Quintessa Swindell, entre autres. Le film est réalisé par Jaume Collet Serra Avec des scénarios d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Le film sortira ensuite dans les salles du monde entier 20 octobre de cette année.

