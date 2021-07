Que manger au Disney’s Epcot Food and Wine Festival

Pour les fans de la cuisine d’Epcot de Walt Disney World, c’est la période la plus merveilleuse de l’année.

Le festival international de l’alimentation et du vin d’Epcot est de retour. Et comme le plaisir délicieux dure plus de quatre mois cette année, il y a de fortes chances que votre prochain voyage à Walt Disney World vous mène au festival populaire, qui est inclus dans l’entrée du parc et propose des stands de nourriture et de boissons qui représentent des pays comme le Brésil, L’Allemagne et le Mexique, en plus d’autres bouchées et gorgées gastronomiques dans tout le parc. (Remarque : Des frais supplémentaires s’appliquent pour les aliments et les boissons.)

Jusqu’au 20 novembre 2021, les clients d’Epcot peuvent se promener dans le parc en dégustant des saveurs du monde entier. Et avec plus de 200 options, allant des crevettes australiennes épicées aux baies de brousse à une margarita italienne (à base de limoncello et tequila), il est important d’avoir un plan de match avant de descendre du monorail.

Du 15 juillet au 20 novembre 2021, le Epcot International Food and Wine Festival se déroulera dans tout le parc. Harrison Cooney / Walt Disney World Resort

« Nous allons vous offrir un monde de saveurs », m’a dit la chef Courtney Jackson, chef au Walt Disney World Resort. « Dans chaque pays, nous voulons mettre en valeur la culture, la cuisine et les styles de cuisine. Nous voulons être en mesure de rendre fiers à chaque fois ceux qui viennent de cette culture ou de ce pays. »

Lors d’une récente visite au Festival international de l’alimentation et du vin, j’ai fait le tour du World Showcase et j’ai trouvé mes 9 articles de festival préférés qui sont incontournables lors de la visite de l’événement annuel d’Epcot.

Voici des articles qui m’ont fait revenir pour une autre bouchée : même quand j’étais aussi bourré que le frère glouton de Rémy le rat, Emile.

1. Pho au bœuf épicé

Le pho est disponible au Noodle Exchange, situé près du Traveler’s Cafe. Walt Disney World Resort

Le bouillon savoureux de ce plat vietnamien était irrésistiblement salé et savoureux. Tout dans la soupe était satisfaisant, des saveurs umami du bœuf émincé et des champignons enoki au coup de fouet que le plat a obtenu des piments Fresno tranchés. 5,50 € à l’échange de nouilles.

2. Crème glacée aux fraises scintillantes

Ce cornet à pâte molle rose est disponible chez Shimmering Sips, situé près du port d’entrée. Walt Disney World Resort

Pourquoi ne pas aimer un cornet de crème glacée molle rose, garni de sucre rose et de pépites arc-en-ciel ? Cette gâterie à la fraise était légère et fraîche, et parfaite pour une pause de midi à l’ombre. Une amie journaliste a déclaré que c’était encore plus délicieux parce qu’elle était seule et n’avait pas à le partager avec ses enfants. 5,25 € chez Shimmering Sips.

3. Poutine au bœuf braisé

Poutine au bœuf braisé, disponible au port de rafraîchissement. Walt Disney World Resort

Je n’ai jamais mangé de mauvaise poutine à Epcot. Mais cette poutine au bœuf braisé, disponible près du pavillon du Canada à Refreshment Port, était un délicieux niveau supérieur. Garnies d’une sauce au fromage Boursin, de fromage en grains, de relish de cornichons et de morceaux de bœuf braisé tendre, ces frites sont un régal qui vaut le détour. 9,50 € au port de rafraîchissement.

4. Filet mignon de bœuf aux champignons sauvages Le Cellier

Prenez ce filet mignon dans le pavillon du Canada au World Showcase. Walt Disney World Resort

Si vous ne connaissez pas les steaks juteux servis au restaurant Le Cellier du pavillon du Canada, vous manquez quelque chose. Et bien que ces steaks puissent être chers dans l’atmosphère assise du Cellier, ce classique du festival est une façon fantastique d’essayer un tendre filet mignon sur le pouce pour moins de 9 €. Servi avec une sauce au beurre de truffe, ce steak appétissant est un incontournable lors de la Fête de la gastronomie et du vin. 8,75 € au kiosque du Canada.

5. Tarte Aux Champignons Sauvages Et Truffes

Cette tarte aux champignons sauvages est disponible à l’intérieur de l’American Adventure at Rotunda Bistro. Walt Disney World Resort

Cette tarte aux champignons étonnamment délicieuse n’était pas sur mon radar comme un possible favori du festival. Cependant, ce fut le coup de foudre une fois que j’ai creusé dans la pâte feuilletée au beurre et que j’ai goûté les champignons, le gruyère et la crème fraîche qui se combinent pour faire ce plat savoureux. 5,00 € au Rotunda Bistro.

6. Githeri épicé

Prenez des githeri à l’avant-poste de rafraîchissement. Walt Disney World Resort

Githeri est un repas kenyan fait en faisant bouillir du maïs et un mélange de haricots ensemble – et cette version épicée regorge de saveurs majeures. En fait, ce plat, qui est disponible à l’avant-poste de rafraîchissement et servi sur un mélange de céréales anciennes, était l’un des plats les plus savoureux que j’ai essayés toute la journée. Un autre bonus : c’est moins de 5 €. 4,75 € à l’avant-poste de rafraîchissement.

7. Salade d’oreilles de cochon croustillantes

La salade d’oreilles de cochon croustillant est disponible chez The Swanky Saucy Swine, situé près de Disney Traders. Walt Disney World Resort

Je mentirais si je n’admettais pas que j’étais nerveux à l’idée de manger des oreilles de cochon. Mais une fois que j’ai pris une bouchée de ce plat estival salé, j’y croyais. Une oreille de cochon croustillante surmonte une salade à base de sauce tomatillo rôtie au feu, d’oignons rouges marinés, de queso fresco, de salsa de maïs rôti et de crème d’avocat pour faire une salade savoureuse parfaite pour les journées chaudes dans le World Showcase. 5,25 € chez The Swanky Saucy Swine.

8. Spam Hash Teriyaki-Glazed

Procurez-vous ce hash de spam au stand Hawai’i près de Disney Traders. Walt Disney World Resort

Ne dormez pas sur les spams ! Ce hachis savoureux, fait de pommes de terre et de la viande en conserve préférée d’Hawaï, contient des oignons et des poivrons et est garni d’une mayonnaise épicée. Au moment où j’ai atteint ce stand, je frappais un mur, mais je suis passé à travers pour prendre bouchée après bouchée de ce plat salé et épicé. 4,50 € à Hawaï.

9. Donut en pot de bonbons

À Donut Box, près de Test Track, vous pouvez attraper ce beignet recouvert de bonbons. Walt Disney World Resort

Vous voudrez probablement partager cet énorme beignet chocolaté avec des amis (ou pas – pas de jugement !). Glacée avec un glaçage au chocolat et garnie de mini M&M’s, Snickers et Twix, cette gâterie induisant la ruée vers le sucre était l’une de mes bouchées préférées de la journée. Alors que les garnitures sont super sucrées, le beignet lui-même est un peu plus savoureux, se mélangeant parfaitement avec le chocolat pour faire un dessert que même ce non-mangeur de sucre peut prendre. 5,00 € à la boîte à beignets.