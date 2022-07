Que la lumière soit : 5 idées d’éclairage de jardin

Votre jardin est votre fierté et vous voulez vraiment le montrer ? Avec le bon système d’éclairage de jardin, vous pouvez créer une ambiance atmosphérique toute l’année. Ici, vous pouvez découvrir ce à quoi vous devez faire attention et quelles sont les options disponibles pour la conception de l’éclairage.

Par Margarete Hayduk

Peu importe que votre oasis de verdure soit petite ou grande – prenez votre temps, planifiez l’éclairage de votre jardin et mettez-vous au travail avec un système. Il existe deux types d’éclairage de jardin : fonctionnel et esthétique. L’éclairage de jardin fonctionnel est utilisé pour l’orientation et la sécurité. La lumière doit être vive afin que les pierres d’achoppement telles que les marches et les coins sombres autour de la maison soient bien éclairées. Les bornes lumineuses ainsi que les luminaires au sol et encastrés au sol conviennent à cela.

L’éclairage de jardin doit bien sûr également être fonctionnel autour de votre coin salon sur le balcon ou la terrasse. Mais les aspects esthétiques jouent également un rôle. Vous voudrez peut-être aussi mettre en valeur certains points forts, comme des parterres de fleurs particulièrement beaux, des statues ou des maçonneries impressionnantes.

Si vous prévoyez plusieurs installations d’éclairage, vous pouvez utiliser un système enfichable pour l’éclairage du jardin. De nombreux fabricants ont des kits de démarrage prêts à l’emploi à cet effet. Ils se composent de luminaires, de transformateurs et de câbles de raccordement. Placez simplement les lumières à l’extérieur, connectez-les au transformateur avec un câble et branchez-le dans la prise – c’est fait. Selon le fabricant, la commande fonctionne avec une télécommande, via une application ou directement sur les lumières.

Quelle doit être la luminosité de l’éclairage du jardin ? La luminosité des lampes est désormais principalement donnée en lumens et non plus en watts. C’est l’unité physique du flux lumineux. 400 à 600 lumens suffisent pour un éclairage d’ambiance de jardin. Si vous souhaitez éclairer de manière impressionnante des parties de la façade et utiliser des spots ou des projecteurs pour cela, la valeur peut également atteindre plusieurs milliers de lumens.

Important: Lors de la sélection des lampes, faites attention à la classe de protection IP (classe de protection). Il se compose des lettres IP et de deux chiffres. Le premier chiffre indique la résistance aux chocs d’une lampe. La seconde indique la résistance aux intempéries. Utilisez des ampoules qui répondent au moins à la norme IP44 pour une utilisation en extérieur. Ils sont suffisamment protégés contre les projections d’eau et la pénétration de petits corps étrangers.

Éclairage d’allée pour le jardin : lampadaires d’extérieur Philips Hue

Pour que vous et vos invités puissiez trouver votre chemin jusqu’à la porte d’entrée dans l’obscurité, des lampadaires ou des éclairages de chemin doivent faire partie de votre système d’éclairage de jardin. Assurez-vous que l’éclairage est uniforme, afin que les obstacles ne deviennent pas des risques de trébuchement. La règle suivante s’applique : plus les lumières sont basses, plus elles doivent être proches les unes des autres.

Notez également l’angle du faisceau de la lumière, c’est-à-dire la taille du cône de lumière d’une lampe : il doit être de 90 degrés sur les chemins larges et de 60 degrés sur les plus étroits. Si non seulement le chemin mais aussi la zone verte doivent être éclairés, un angle de faisceau de 120 à 360 degrés vaut la peine.

Vous pouvez trouver un éclairage de jardin intelligent pour une utilisation en extérieur chez Philips Hue, par exemple. Les lampadaires d’extérieur à LED du fabricant peuvent être contrôlés via une application et offrent une lumière blanche et colorée.

Créer des oasis lumineuses d’ambiance : les luminaires encastrés de sol à LED d’Astro

La lumière ne doit pas toujours venir d’en haut ou de côté – vous pouvez également encastrer des lumières spéciales dans le sol. C’est une idée impressionnante pour l’éclairage du jardin, en particulier pour les terrasses ou les coins salons.

D’une part, les luminaires encastrés au sol sont esthétiques, mais ils servent également de guide. Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité lors de la conception : installez de longs lampadaires dans les escaliers ou en bordure de terrasse. Ou choisissez des spots encastrés plus petits et ronds pour mettre des accents spécifiques – cela fonctionne à la fois sur le sol et sous la forme d’effets lumineux sur le mur de la maison ou sur le côté de la terrasse.

Avec l’encastré de sol Astro, vous pouvez facilement et artistiquement mettre en scène votre espace extérieur.

Commande automatique de la lumière pour plus de sécurité : éclairage à capteur Schwaiger

Si vous accordez la priorité à la sécurité avec votre système d’éclairage de jardin, vous devriez vous pencher sur le contrôle automatique de l’éclairage. Par exemple, vous pouvez utiliser des lampes avec des capteurs crépusculaires et les fixer à des endroits qui doivent être éclairés en permanence dans l’obscurité, comme l’entrée de la maison. Ces lampes s’allument automatiquement lorsqu’il fait noir et s’éteignent à l’aube.

C’est encore mieux si les lampes ont aussi des détecteurs de mouvement. De cette façon, les zones de jardin qui n’ont pas besoin d’une lumière constante ne sont éclairées que lorsque vous les utilisez réellement. Autre avantage : si les lampes de jardin avec détecteur de mouvement s’allument soudainement, cela a un effet dissuasif sur les cambrioleurs potentiels.

Un facteur important dans l’éclairage de jardin à commande automatique : une faible consommation d’énergie pour que les piles durent le plus longtemps possible et que la consommation d’énergie soit maintenue dans des limites. Il est préférable d’utiliser des LED pour cela.

Vous pouvez fixer la lampe à capteur LED à piles de Schwaiger au mur de la maison. Il dispose de deux lampes mobiles, ce qui vous permet d’éclairer deux zones différentes à partir d’un seul endroit. Au crépuscule, la lumière s’allume automatiquement. Il en va de même lorsqu’elle enregistre des mouvements. Vous pouvez décider vous-même combien de temps la lampe reste allumée après le déclenchement du détecteur de mouvement (entre 10 et 30 secondes).

Mettez en valeur les éléments décoratifs : des boules lumineuses solaires pour un éclairage respectueux de l’environnement

Dans certains coins de jardin, l’alimentation électrique est difficile. Une solution simple sont les lampes solaires décoratives. Ils ne nécessitent ni électricité ni piles et sont également respectueux de l’environnement. Il est préférable de les orienter vers le sud afin qu’elles puissent être suffisamment chargées en énergie solaire pendant la journée.

Positionnez simplement quelques éruptions solaires le long du chemin ou directement dans les parterres de fleurs. De nombreux modèles s’allument automatiquement au crépuscule et fournissent une lumière d’ambiance.

Appliques murales pour des accents individuels : applique murale Philips Hue Econic

Vous souhaitez éclairer l’entrée de votre maison individuellement ? Les appliques murales sont une bonne solution, en particulier pour les zones non couvertes. Montez-les environ aux trois quarts de la hauteur de la porte – de manière à ce qu’ils ne soient pas éblouissants. Assurez-vous également que le numéro de la maison et la sonnette sont clairement visibles.

Si vous l’aimez un peu plus insolite, vous pouvez utiliser des lumières colorées. L’éclairage de jardin LED de Philips Hue fournit des accents lumineux colorés ou une lumière blanche chaude, le tout contrôlable via l’application. Un pont Philips Hue est requis.