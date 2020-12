Que fera Tony Vlachos avec son prix «Survivor 40: Winners at War»?

Les naufragés sont revenus pour Survivor: Winners at War. Ils ont eu une autre chance de remporter le prix, mais cette fois, la compétition était plus difficile étant donné qu’ils avaient déjà gagné. Tony Vlachos est sorti vainqueur et a révélé ses plans pour son prix en argent.

Tony Vlachos a remporté « Survivor: Cagayan »

Vlachos a concouru sur Survivant avant et a gagné Survivant: Cagayan. Il a commencé sur la tribu Brawn, qui était contre les tribus de la beauté et des cerveaux.

Il veillait sur ses camarades naufragés en construisant des cabanes d’espionnage et trouva une idole d’immunité cachée. Mais l’un de ses mouvements dont il a le plus parlé était qu’il jurait sur la vie ou les tombes des membres de sa famille. En fin de compte, cela a fonctionné parce qu’il a encore obtenu huit des neuf votes et a reçu 1 million de dollars.

Vlachos a parlé d’obtenir une décoration pour sa fille. «La première chose que je dois faire est d’acheter un lustre rose», a déclaré le policier à ET Canada. «C’est la promesse que j’ai faite à ma femme dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, quand je fais une promesse, je la tiens.

Il avait alors des plans pour économiser de l’argent pour l’avenir. «Certainement un fonds universitaire», dit-il. «Après avoir joué au jeu avec les cerveaux, en particulier Spencer (Bledsoe), quand j’entends Spencer parler et que je m’entends parler, je me dis que mes enfants ont besoin d’une éducation.

Il est revenu et a remporté « Survivor 40: Winners at War »

Spoiler Alert 4 colliers d’immunité. Le nid d’espion. Et de grands mouvements. Le jeu de Tony était plein de surprises, de moments choquants, de côtés aveugles et de nombreux rires. Écoutez ce qu’il a à dire sur son passage sur Survivor: Winners at War. #SurvivorFinale pic.twitter.com/MXewbf8GRt – SURVIVANT (@survivorcbs) 14 mai 2020

Les gagnants des saisons passées ont été ramenés pour participer à Survivor: Winners at War. Cette fois, ils recevront le prix de 2 millions de dollars.

Vlachos a déclaré qu’il avait regardé la saison de tout le monde pour se préparer avant de partir filmer. Mais il a déclaré au Toronto Sun qu’il «surestimait tous les joueurs». Il a également expliqué en quoi cette saison était différente de Cagayan pour lui.

«La première fois que j’ai joué Survivant à Cagayan, c’était un groupe d’étrangers », a-t-il déclaré. «Je m’en fichais donc – je voulais juste les faire sortir du jeu aussi vite que possible. Cette fois, c’était différent.

Heureusement, tout a fonctionné et il a gagné à nouveau, faisant de lui la deuxième personne à gagner Survivant deux fois. Il a déjà partagé ses plans pour son prix en argent.

Il achète des go-karts à ses enfants et investit le reste

Vlachos a parlé de ses plans pour son prix de 2 millions de dollars. Il prévoit de dépenser un peu et d’investir le reste pour l’avenir.

Il a dit que l’argent «change la vie», selon Soap Dirt. Vlachos a également révélé qu’il avait investi une partie de ses précédents prix dans des propriétés. Il a déclaré que son objectif était de «s’assurer que je sécurise ma famille et que je sois en sécurité financière pour le reste de ma vie».

Le père a dit qu’il prévoyait d’acheter des go-karts à essence pour ses deux enfants. Il espère qu’ils apprécieront de jouer avec eux dans sa cour. On dirait que Vlachos a essayé d’économiser et d’investir la plupart de l’argent tout en soignant ses enfants.