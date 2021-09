Que fera Daniel Craig après avoir quitté James Bond dans No Time To Die

Daniel Craig incarné pour la première fois James Bond en 2006 pour Casino Royal et quatre autres films ont suivi : Quantum of Consolation (2008), Chute du ciel (2012), Spectre (2015) et Pas le temps de mourir. Ce dernier titre devait arriver l’année dernière, mais en raison de la pandémie de Coronavirus il a été reporté au 8 octobre 2021. De la même manière, il sort à tout moment, il marquera la fin de l’acteur en tant que personnage mythique créé par Ian Fleming.

Ces derniers jours, une vidéo émotionnelle a été publiée dans laquelle Craig Il a manifesté ses sentiments en quittant le rôle qui a changé sa vie. « Beaucoup de gens ici ont travaillé sur cinq films avec moi, et je sais qu’il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce que je pense d’eux. J’ai adoré chaque seconde de chaque film. Surtout celui-ci. », mentionné. Puis il conclut en déclarant : « Je me suis réveillé tous les matins et je me suis mis au travail avec vous et ce sera l’un des grands honneurs de ma vie. ».







+ Que fera Daniel Craig après avoir cessé d’être James Bond

Après la sortie tant attendue de Pas le temps de mourir, Daniel se prépare à affronter l’un de ses projets suivants : il s’agit de la suite de Couteaux sortis, le thriller à succès de 2019 réalisé par Rian Johnson, qui a maintenant été tourné et est actuellement en post-production. Il reviendra pour le rôle de Benoit Blanc, avec qui il a brillé aux côtés de Jamie Lee Curtis, Ana de Armas et Chris Evans.

Pour couteaux dehors 2 Nous aurons un nouveau casting composé de grandes stars : Ethan Hawke, Edward Norton, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Madelyn Cline, Dave Bautista, Kate Hudson, Leslie Odom Jr. et Janelle Monáe. La bonne nouvelle pour les fans de l’artiste est que Un troisième film de la saga est déjà confirmé. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie, mais nous savons qu’ils arriveront via la plate-forme Netflix.

Ce n’est pas tout dans l’avenir de Daniel Craig, puisque selon votre profil sur IMDb il fera partie de Le credo de la violence, un film écrit et réalisé par Todd Field qui tourne autour de deux hommes essayant d’arrêter une organisation derrière un réseau de contrebande d’armes. De plus, des nouvelles de votre série sont attendues Pureté sur un jeune homme qui rejoint un groupe de militants et entame un voyage mondial à la recherche de son père.