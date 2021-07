Que faut-il savoir sur la maladie de Guillain-Barré et les vaccins Johnson et Johnson

Ce n’est pas le premier vaccin lié à Guillain-Barré, bien que le risque semble être minime.

Le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 est vu sur un site de vaccination contextuel à l’intérieur du Centre culturel islamique albanais, le jeudi 8 avril 2021, dans le quartier de Staten Island à New York. Crédit d’image : AP/Mary Altaffer

Le COVID-19 assiégé de Johnson & Johnson Le vaccin peut être associé à une légère augmentation du risque de syndrome de Guillain-Barré, une maladie neurologique rare mais potentiellement grave, ont déclaré lundi des responsables fédéraux. La Food and Drug Administration a ajouté un avertissement sur l’effet secondaire potentiel à ses fiches d’information sur le vaccin.

Le risque semble très faible. Jusqu’à présent, 100 cas de syndrome ont été signalés chez des personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson. Près de 13 millions de doses du vaccin ont été administrées aux États-Unis.

Voici des réponses à quelques questions courantes sur le syndrome et son lien avec la vaccination.

Qu’est-ce que le syndrome de Guillain-Barré ?

Guillain-Barré est une maladie rare dans laquelle le système immunitaire du corps attaque les cellules nerveuses. Cela peut provoquer une faiblesse musculaire et une paralysie. Bien que les symptômes disparaissent souvent en quelques semaines, dans certains cas, la maladie peut causer des lésions nerveuses permanentes. Aux États-Unis, il y a généralement 3 000 à 6 000 cas de syndrome par an, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Elle est plus fréquente chez les adultes de plus de 50 ans.

La cause précise du syndrome est inconnue, mais dans de nombreux cas, la maladie fait suite à une autre maladie ou infection, comme la grippe. Il a également été signalé chez des personnes atteintes de COVID-19 .

Quel rapport avec la vaccination ?

Ce n’est pas le premier vaccin lié à Guillain-Barré, bien que le risque semble être minime. Une grande campagne de vaccination contre la grippe porcine en 1976 a conduit à une légère augmentation de l’incidence du syndrome ; le vaccin a causé environ un cas supplémentaire de Guillain-Barré pour 100 000 personnes vaccinées. Le vaccin contre la grippe saisonnière est associé à environ un à deux cas supplémentaires pour chaque million de vaccins administrés.

« Je pense que les données sont assez convaincantes pour dire que le vaccin contre la grippe provoque le syndrome de Guillain-Barré, mais c’est un très petit risque », a déclaré Daniel Salmon, directeur de l’Institute for Vaccine Safety de l’Université Johns Hopkins.

Le vaccin contre le zona Shingrix peut également augmenter le risque de la maladie.

Il n’est pas tout à fait clair pourquoi certains vaccins peuvent provoquer Guillain-Barré. « Nous ne comprenons pas vraiment le mécanisme biologique », a déclaré Salmon. « C’est une frustration incroyable.

Que savons-nous de son lien avec le COVID-19 vaccins?

Une centaine de rapports sur le syndrome après la vaccination avec le vaccin Johnson & Johnson ont été soumis au système fédéral de déclaration des événements indésirables des vaccins (VAERS), ont annoncé lundi des responsables. Parmi ceux-ci, 95 cas ont entraîné une hospitalisation et un a été mortel.

Le syndrome a généralement été signalé environ deux semaines après la vaccination, principalement chez les hommes, dont beaucoup avaient 50 ans ou plus, ont déclaré des responsables. Il n’y a pas encore suffisamment de preuves pour établir que le vaccin provoque la maladie, mais la FDA continuera de surveiller la situation, a noté l’agence dans un communiqué.

Il n’y a pas encore de données suggérant un lien entre la maladie et les vaccins COVID fabriqués par Pfizer-BioNTech ou par Moderna, qui reposent sur une technologie différente, a déclaré la FDA.

Quels signes et symptômes dois-je rechercher?

Le syndrome est le plus susceptible d’apparaître dans les 42 jours suivant la vaccination, note la FDA dans sa fiche d’information révisée pour les patients. Vous devriez consulter un médecin si vous commencez à ressentir une faiblesse ou des picotements dans les bras et les jambes, une vision double ou des difficultés à marcher, à parler, à mâcher, à avaler ou à contrôler votre vessie ou vos intestins.

Dois-je quand même avoir un COVID-19 vaccin?

Si le lien entre le vaccin et Guillain-Barré est réel, il semble largement compensé par les risques de COVID-19 , ont déclaré les experts. Aux États-Unis, presque toutes les hospitalisations et décès dus au COVID-19 se produisent chez ceux qui ne sont pas vaccinés, a déclaré le CDC dans un communiqué. L’agence recommande que toute personne âgée de 12 ans ou plus soit vaccinée.

« Tout comporte des risques », a déclaré Salmon. « Et la clé de la prise de décision est d’optimiser les avantages et de réduire les risques. » Il a ajouté: « COVID est une maladie assez désagréable qui a tué 600 000 personnes. »

