Que fait Mara Wilson, la protagoniste de Matilda, aujourd’hui ?

L’actrice est devenue célèbre en 1996 grâce à Danny DeVito. Découvrez à quoi ressemble sa vie à 34 ans : pourquoi il est parti, pour quoi il travaille et quelle est la maladie qu’il combat.

©IMDBMara Wilson a joué dans Matilda en 1996.

Elle a conquis le monde avec son charisme dès son plus jeune âge puis a complètement disparu des projecteurs : Qu’est-il arrivé à Mara Wilson ? le protagoniste de Mathilde atteint une popularité mondiale dans mille neuf cent quatre vingt seize et, depuis lors, on en sait peu sur elle. Aujourd’hui il a 34 anstravaille sur des projets loin d’agir et combattre une maladie Diagnostiqué il y a moins d’un an. Regardez à quoi ressemble sa vie aujourd’hui !

L’actrice née à Los Angeles n’avait que six ans lorsqu’elle a joué Natalie dans Pomme de terre pour toujoursle film mettant en vedette robin-williams. Ses débuts sur grand écran ont été suivis d’un hit de Noël : miracle sur la 34ème rue. Et enfin, il décroche le rôle qui lui apportera une reconnaissance mondiale. Il s’agit de Matilda Wormwood, le personnage principal de la comédie fantastique réalisée par Danny De Vito.

Une fille aussi curieuse qu’intelligente découvre qu’elle a des capacités de télékinésie et qu’elle peut les utiliser à son avantage. Sous cette prémisse, il a réussi à voler les yeux de tout le monde avec Matilda. Mais… qu’est-il arrivé depuis à cette partie ? Jusque dans les années 2000, la petite actrice enchaîne les rôles au cinéma et à la télévision, mais plus tard a été complètement effacé des yeux du public. Et c’est qu’une série d’événements malheureux sont apparus à ce moment-là.

+ Pourquoi Mara Wilson a-t-elle disparu du monde artistique ?

en pleine réussitesa mère est morte d’un cancer et son passage à l’adolescence n’a pas été facile du tout. En ce sens, elle a pris du temps à Hollywood pour se concentrer sur ce qui la passionne encore plus que devant les caméras : l’écriture. dans sa biographie Où suis-je maintenant ? : Histoires vraies de la jeunesse et de la célébrité accidentellea expliqué qu’elle se sentait obligée de suivre les paramètres de beauté qu’on attend d’une jeune célébrité et qui l’a amenée à se retirer.

+ Que fait Mara Wilson aujourd’hui ?

l’actrice de Mathilde a réussi à guérir ce qui la tourmentait et à se tourner pleinement vers le en écrivant. Cependant, elle reprend son travail à l’écran avec des personnages récurrents, notamment en tant que doubleuse dans des séries telles que cavalier bojack Oui Grand Héros 6. Elle participe également à différents Podcast et en collaboration avec des articlesparmi lesquels une publication dans le New York Times sur le conflit entre Britney Spears et la tutelle de son père se démarque.

+ De quelle maladie souffre Mara Wilson ?

En 2021, l’écrivain a posté une image sur Instagram montrant sa main couverte après une étude médicale. En ce sens, il a expliqué ce qui lui arrive : «J’ai POTS, qui signifie syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Vous savez ce sentiment que vous ressentez parfois lorsque vous vous étourdissez en vous levant trop vite ? Imaginez avoir ça tout le temps, et en fait vous évanouir”.

Et il a conclu : «C’est une condition du système nerveux autonome, qui contrôle de nombreuses fonctions corporelles auxquelles vous ne pensez pas vraiment, comme la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la température corporelle. Il m’a fallu quatre ans pour recevoir le diagnostic. Elle est parfois associée à des migraines, mais est souvent déclenchée ou aggravée par une condition post-virale, comme on le voit avec le coronavirus. La bonne nouvelle est que il y a un traitement et qu’en réalité, j’ai un cas assez bénin”.

