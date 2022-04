Que fait le Xbox Game Pass: avantages et inconvénients de son acquisition

L’un des ajouts préférés des joueurs ces dernières années a sans aucun doute été le service Microsoft, Xbox Game Pass. Pour un seul prix mensuel bas, Game Pass vous permet d’accéder à plus d’une centaine de grands jeux de Xbox série X|S et Xbox One, y compris également des jeux rétro d’anciennes consoles comme la Xbox 360 et la Xbox d’origine.

Le Game Pass a été considéré par beaucoup comme »le Netflix des jeux vidéo », car il vous permet d’accéder à un grand nombre de jeux vidéo, à la seule différence que pour les télécharger, vous devez disposer d’espace sur le disque dur de votre console pour pouvoir l’installer. Xbox Game Pass est également disponible pour PC mais avec un catalogue de différents jeux, ainsi qu’un abonnement à Jeu EA pour ordinateur.

Une excellente offre offerte par le service Microsoft est l’accès au lancement de nouveaux jeux Xbox exclusifs, avec une grande variété de titres préférés du public tels que » Halo Infinite », » Sea of ​​​​Thieves » et » Forza Horizon 4 », tout cela sans surcoût par rapport à ce que vous payez pour votre abonnement.

De plus, il existe une modalité améliorée de Game Pass appelée Xbox Game Pass Ultimate, qui inclut le service de or en direct xbox pour les joueurs Xbox, étant un complément nécessaire pour pouvoir jouer à des jeux en ligne et avec d’autres amis.

Frais d’abonnement au Game Pass 149 € pesos mexicains par mois, tandis que l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate est au prix de 229 € pesos mexicains. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez échanger un mois de l’un ou l’autre de ces deux services pour seulement 10 pesos, bien qu’après le mois, le prix d’origine du service vous sera facturé.

Le seul inconvénient du Xbox Game Pass est que, bien que vous ayez un grand nombre de jeux à portée de main, vous n’avez vraiment pas la possession du jeu pour vous-même, car une fois votre abonnement au service terminé ou que vous annulez, vous pourrez pour continuer à jouer aux titres disponibles sur Game Pass.

De plus, la bibliothèque de jeux vidéo Game Pass change constamment chaque mois, il se peut donc que votre jeu préféré disparaisse de l’un des services et que vous ne puissiez plus y jouer tant que vous ne l’avez pas acheté dans la boutique Microsoft. Cependant, un avantage est que vous bénéficiez d’une remise importante sur la plupart des jeux si vous achetez en tant qu’abonné Xbox Game Pass.

Selon des rapports récents, Microsoft travaille déjà sur un plan familial pour son service Xbox Game Pass, avec la possibilité pour cinq joueurs d’avoir le service à un prix bien inférieur, mais aucun autre détail n’a encore été donné.

Quoi qu’il en soit, Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate sont un abonnement qui en vaut vraiment la peine, car il vous offre trop d’avantages pour un petit prix, en plus de pouvoir essayer des jeux prêts à l’emploi. et la possibilité de connaître différentes franchises de jeux vidéo sans avoir besoin d’acheter le jeu.