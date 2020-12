Influenceur par excellence en Italie, également pour quelques semaines Fedez fait la une des journaux pour sa dernière expérience médiatique: un chaîne sur Twitch sur lequel il attire déjà plusieurs adeptes. L’actualité remonte à la mi-octobre lorsque la chaîne – baptisée Zedef – il a été ouvert tranquillement avec la première diffusion en direct de deux heures; aujourd’hui, cependant, un peu plus d’un mois plus tard, l’opération peut être considérée comme réussie: sur le portail dédié au streaming, Fedez a déjà rassemblé environ 200000 abonnés, tandis que ses vidéos, en direct ou en vues ultérieures, ont atteint des sommets de 400000 vues .

Que fait Fedez sur Twitch

Le rappeur de 30 ans diffuse sur Twitch depuis son studio, affectueusement appelé le repaire de boomer, d’où jaillissent des modèles, des peintures et des souvenirs de la culture populaire des dernières décennies. Les diffusions ne sont pas exclusivement liées au monde des jeux vidéo, au contraire: les vidéos de Fedez sont attribuables à la catégorie Just Chatting, dans laquelle les auteurs ils discutent ouvertement avec des spectateurs ou des invités lié à eux parfois en streaming avec l’émission principale. La formule a été particulièrement appréciée dans les dernières années de la plateforme née en 2011, et Fedez semble avoir su l’adopter avec succès.

Le mérite est aussi de variété de contenus et de formats proposé par l’artiste dans le contenant de ses spectacles en direct: il recueille les idées des téléspectateurs, s’entretient avec d’autres influenceurs du monde traditionnel et numérique (dont sa femme Chiara Ferragni qui se présente de temps en temps en studio), commente d’autres contenus d’actualité qui attirent attention en ligne, propose des conseils sur la lecture, le visionnage et l’écoute et s’adonne évidemment à des jeux sporadiques de jeux vidéo comme NBA 2K.

La chaîne Zedef a obtenu une bonne réponse dans ses premières semaines de vie: elle a fait ses débuts dans le top 10 de novembre et était en deuxième place parmi ceux avec la plus grande croissance. Pour savoir s’il sera définitivement récompensé par le succès, il ne reste plus qu’à attendre.