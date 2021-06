Que faire avec un vieux portable : 10 idées astucieuses

Vous êtes donc enfin passé à un tout nouvel ordinateur portable – ou peut-être que vous vous débarrassez enfin de l’encombrement – et vous devez maintenant vous occuper d’un vieil ordinateur portable. Que dois-je faire avec ça?

Cela dépend de votre situation, de l’âge de votre ordinateur portable et du temps et de l’espace dont vous disposez. Mais il y a de fortes chances que votre ancien matériel puisse relever le défi d’une seconde vie, même s’il n’est pas avec vous. Vous pouvez lui donner un nouveau but unique ; donnez-le à une bonne cause; le vendre (même si ce n’est que pour les pièces); ou le mettre de manière responsable au repos. Pour vous aider à décider du prochain acte de votre ordinateur portable, nous avons rassemblé nos meilleures suggestions, avec des idées de projets spécifiques à essayer si vous le conservez.

Réutiliser

Alaina Yee / IDG Transformer votre ancien ordinateur portable en Chromebook est un projet simple et facile, et dans certains cas, il peut en résulter un Chromebook doté de meilleures spécifications que les modèles bas et milieu de gamme actuels.

Mise à niveau possible

Avant de sortir et d’acheter un nouvel appareil, par exemple un Chromebook ou un lecteur multimédia, demandez-vous si vous pouvez réutiliser un ancien ordinateur portable pour gérer le travail à la place.

Ces projets ne exiger mises à niveau matérielles, mais si votre ordinateur portable est plus ancien (7 ans et plus), il pourrait être plus puissant si vous ajoutez plus de RAM ou remplacez un disque dur par un SSD. Pour les ordinateurs portables bien âgés, vous devrez peut-être trouver de la RAM via un vendeur réputé sur eBay pour obtenir un prix raisonnable.

Vous ne savez pas si votre ordinateur portable prendra en charge une mise à niveau vers un disque SSD ? Regardez notre vidéo qui explique comment savoir si votre système peut accepter un SSD.

PC invité

C’est bien de pouvoir offrir aux invités de la maison un ordinateur à utiliser sans avoir à sacrifier votre appareil principal. Rafraîchissez votre vieil ordinateur portable avec nos conseils pour le rendre plus rapide gratuitement, puis laissez-le dans une chambre d’amis ou un endroit public pour les visiteurs.

Chromebook de bricolage

Cette route n’exclut pas une utilisation à d’autres fins, puisque vous pouvez évidemment utiliser un Chromebook en tant que PC invité, par exemple. Mais vous pouvez augmenter le nombre d’appareils à utiliser dans votre maison en passant à un système d’exploitation plus léger : un ordinateur portable qui a du mal sous Windows 10 peut se sentir beaucoup plus réactif sous ChromeOS. Transformer un ordinateur portable en Chromebook ne prend pas beaucoup de temps non plus, comme vous le verrez dans notre guide complet étape par étape.

Si votre ordinateur portable n’est pas compatible, vous pouvez choisir d’installer une distribution Linux légère. Même idée, saveur de système d’exploitation différente.

Appareil de diffusion multimédia en continu

Mentionné dans cet article

Clavier et pavé tactile sans fil Logitech K400 Plus

Votre ordinateur portable peut non seulement diffuser du contenu depuis Netflix, Amazon Prime Video, HBO Now et d’autres services sur votre téléviseur, mais il peut également gérer des sites Web spécialisés non pris en charge par les appareils de diffusion en continu populaires (par exemple, du contenu en langue étrangère).

Pour une connexion fiable et stable, utilisez un câble pour connecter votre ordinateur portable à votre téléviseur. Vous aurez peut-être besoin d’un câble DVI vers HDMI ou Mini-DisplayPort vers HDMI pour les ordinateurs portables plus anciens. Procurez-vous également un clavier sans fil bon marché avec un trackpad intégré comme le K400 Plus de Logitech, si vous souhaitez laisser l’ordinateur portable près de votre téléviseur tout en surfant sur les listes.

NAS maison

Le stockage en réseau peut héberger des sauvegardes ou des fichiers multimédias pour tous les appareils de votre réseau domestique. Au lieu de dépenser plus de 200 € pour acheter un boîtier NAS dédié et le remplir de disques durs, vous pouvez à la place transformer un ancien ordinateur portable en NAS à l’aide d’un logiciel gratuit comme TrueNAS Core (anciennement connu sous le nom de FreeNAS). Vous pouvez même y connecter des disques externes pour étendre ses capacités de stockage.

Pour les autres options logicielles NAS, la communauté r/homeserver sur Reddit peut être un bon endroit pour trouver des suggestions adaptées à l’utilisation d’un ordinateur portable comme NAS. Vous pouvez ensuite explorer le site Web du logiciel, trouver le guide de l’utilisateur et le parcourir pour déterminer le niveau de difficulté de l’installation, de la configuration et de la maintenance. La plupart des développeurs de logiciels fournissent un guide de l’utilisateur. Par exemple, TrueNAS Core fournit des instructions d’installation et de configuration détaillées.

serveur minecraft

Vous voulez créer un environnement de jeu sûr pour les jeunes membres de la famille et leurs amis ? Transformez votre ancien ordinateur portable en un Minecraft serveur, où vous pouvez contrôler qui a accès. Parce que ce vieux favori n’est pas un jeu gourmand en matériel, de nombreux ordinateurs portables âgés devraient pouvoir le gérer facilement.

Serveur Kodi ou Plex

Pour ceux qui souhaitent un meilleur moyen de regarder la télévision en direct et/ou d’accéder à de nombreux fichiers vidéo et audio locaux, vous pouvez convertir votre ancien ordinateur portable en serveur Kodi ou Plex. Celui que vous devez installer dépend de vos goûts et des types de contenu que vous souhaitez gérer. À notre avis, Kodi et ses modules complémentaires permettent une meilleure expérience personnalisée, tandis que Plex propose une gamme de fonctionnalités sans cesse croissante. (Cependant, Plex réserve une grande partie de ses meilleurs avantages aux membres payants.)

Machine de jeu rétro

Mentionné dans cet article

Fan de jeux rétro ? Les anciens ordinateurs portables peuvent exécuter des émulateurs pour lire tous vos favoris ou les éléments restants de votre arriéré. (Pour une expérience de jeu et de prise en main plus transparente, vous devrez cependant créer votre propre console de jeu rétro DIY Raspberry Pi.) Il suffit de télécharger et d’installer le logiciel d’émulation pour la plate-forme qui vous intéresse (NES, Sega Saturn, etc.) et associez-le à un contrôleur comme le 8BitDo Pro 2 ou la version PowerA du contrôleur Xbox. Vous pouvez également acheter un contrôleur spécialement conçu pour correspondre à celui de la console d’origine que vous émulez, comme le 8BitDo SN30, N30 ou M30.

Pour les jeux PC vintage, consultez des sites comme GOG.com, qui fait le travail précieux de s’assurer que ces titres fonctionneront correctement sur du matériel plus moderne. Vous n’avez souvent qu’à télécharger et installer pour commencer, sans aucun autre bricolage.

Faire un don

45secondes.fr Vous pouvez déposer des dons technologiques dans certains emplacements Goodwill grâce à un partenariat entre l’association et Dell.

Vous pouvez faire don d’un vieil ordinateur portable à une école, une bibliothèque ou une autre organisation à but non lucratif locale. Renseignez-vous auprès des organisations locales pour connaître leurs besoins. Dans la zone locale du bureau de 45secondes.fr, un certain nombre de programmes axés sur la communauté existent pour connecter ces types de dons avec des personnes qui ont un accès limité à la technologie. Des programmes de dons à l’échelle nationale existent également, comme le partenariat de Dell avec Goodwill.

Avant de faire un don, n’oubliez pas d’effacer en toute sécurité toutes vos données de l’ordinateur portable. Sous Windows 8.1 et 10, accédez à Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération > Réinitialiser ce PC > Tout supprimer, puis choisissez le Supprimer des fichiers et nettoyer le lecteur option. Si votre système exécute une ancienne version de Windows ou si vous souhaitez davantage de contrôle sur l’effacement, essayez ces méthodes tierces pour effacer votre disque dur en toute sécurité.

Échanger ou vendre

45secondes.fr Vous pouvez vendre votre ancien ordinateur portable à un service de rachat, mais si vous voulez le plus d’argent possible, vous devrez le vendre vous-même sur un site comme eBay ou Offer Up.

Vous pourrez peut-être obtenir un crédit de reprise ou vendre votre ordinateur portable au comptant. Le processus est simple, surtout si vous effectuez un échange ou vendez à un service de rachat, mais vous devrez tenir compte de l’âge et de l’état de votre appareil pour maximiser vos retours.

Notre guide sur la façon de vendre votre ancien équipement technologique vous explique les détails, mais en un mot, les échanges offrent généralement le plus de valeur pour les modèles plus récents, tandis que les services de rachat peuvent varier dans l’importance qu’ils accordent aux spécifications détaillées lors de l’évaluation de votre portable. Vous aurez plus de succès à décharger des ordinateurs portables anciens ou cassés en les vendant vous-même. Des plateformes comme eBay permettent aux collectionneurs et aux rénovateurs de récupérer du matériel obsolète qu’ils ne peuvent pas trouver autrement, même si ce n’est que pour des pièces. Assurez-vous simplement d’étiqueter et de décrire soigneusement vos annonces pour éviter les litiges avec les acheteurs.

Recycler

Meilleur achat Les grands détaillants comme Best Buy et Staples prendront les ordinateurs portables pour le recyclage.

Ne jetez pas un ordinateur portable indésirable à la poubelle – les ordinateurs portables doivent être recyclés afin que leurs matériaux toxiques pour l’environnement puissent être manipulés correctement. Les grandes municipalités devraient disposer d’installations locales pour vous permettre de déposer les ordinateurs portables, mais si votre centre de recyclage local ne prend pas d’équipement technologique, essayez une alternative : Best Buy a un programme de recyclage qui prend les équipements technologiques indésirables, y compris les ordinateurs portables, tout comme Staples. Et si votre région n’a pas de telles options, vous pouvez également essayer des programmes comme celui de Dell, qui vous permet d’envoyer des ordinateurs portables pour le recyclage.

Remarque : lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur les liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de liens d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂