Que EA Play for Game Pass soit à la traîne sur PC n’est pas du tout mauvais

Du point de vue de l’utilisateur, de la communication et de l’entreprise

Ne soyons pas dupes du propriétaire, qu’un jeu vidéo ou un service que nous attendons avec impatience d’être retardé est toujours quelque chose que nous n’aimons pas en tant que joueurs, que nous puissions supporter ce retard avec plus de patience en fonction de chacun. Ce n’est pas non plus rentable pour les entreprises qui prévoient une date de lancement spécifique, étant donné que c’est le moment le plus approprié pour maximiser leurs profits. En ce sens, l’annonce de Microsoft selon laquelle EA Play retarder son arrivée sur Xbox Game Pass sur PC jusqu’en 2021 est une mauvaise nouvelle. De plus sachant que Redmond avait prévu d’intégrer ce service d’abonnement au jeu hier. Cependant, à partir de ce report, nous pouvons obtenir lectures positives en code utilisateur, communication et entreprise.

Bien qu’il soit étrange d’annoncer un retard dans un délai aussi court, le fait que la société américaine ait déclaré sur son site Web qu’elle avait besoin de « plus de temps pour offrir l’expérience Xbox Game Pass », je pense que cela justifie largement la décision. Concernant les titres, Shigeru Miyamoto a déclaré qu ‘ »un jeu retardé finit par être bon, mais un jeu lancé à la hâte sera toujours mauvais ». Peut-être la phrase est-elle un peu présomptueuse, mais il est toujours vrai que les choses fonctionnent généralement bien si nous avons plus de temps pour réfléchir calmement. En tant que communauté, nous voulons toujours profiter de la construction à son apogée et avec le moins de problèmes techniques et de conception possible – personne ne veut de versions gênantes comme Cyberpunk 2077-. Par conséquent, je pense que La résolution de Microsoft est adéquate pour continuer à garantir la qualité du Game Pass sans tacher sa bonne réputation.

Et est-ce que un produit défectueux peut nuire à la perception d’une entreprise, comme cela arrive à CD Projekt avec sa dernière proposition, qui est passé du statut de développeur respecté pour la solidité de ses aventures à la critique de les avoir lancées dans un état douteux. Il peut même y avoir un impact sur les revenus, malgré le fait que pour le moment les Polonais enregistrent des ventes importantes. Ce n’est pas un secret que pour toute entité, une forte image de marque contribue à garder les consommateurs intéressés, selon plusieurs documents spécialisés, voir celui-ci de l’EAE Business School. Avec votre annonce, Microsoft évite quelques problèmes qui, d’ailleurs, ne serait pas grave en l’absence d’un rival direct Game Pass. Cependant, la Xbox ne doit pas se relâcher, car l’émergence d’un concurrent par PlayStation est possible, comme l’a laissé entendre Jim Ryan. TASS. Ce serait alors que les erreurs commenceraient à nuire à la prééminence de Game Pass.

Le retard dans EA Play laisse non seulement le pedigree des greens intacte, mais représente également un opportunité d’affaires. On sait déjà qu’Electronic Arts a racheté Codemasters, ce qui signifiera l’intégration de nouvelles sagas dans l’équipe de l’éditeur dans les mois à venir. Ensuite, cette acquisition pourrait être utilisée pour mettre en évidence l’arrivée d’EA Play dans la fourniture d’ordinateurs. Microsoft pourrait pousser pour le faire correspondre avec une mise à jour qui ajouterait des titres Codemasters. Ce serait à la fois une source d’intérêt pour les utilisateurs potentiels du Game Pass – ils auraient plus de raisons de l’acquérir – et de conserver ceux qui existent déjà, leur donnant la possibilité de profiter de jeux de conduite remarquables tels que F1 ou Saleté. Par conséquent, ce qui a d’abord semblé être une mauvaise nouvelle, peut devenir une autre occasion pour les services Xbox d’être encore renforcés dans leur statut, dans l’ampleur de leur public et dans leurs avantages.