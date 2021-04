Que doit-il se passer pour qu’il y ait un film 10th Saw

Vu a marqué une ère dans le cinéma d’horreur lors de sa sortie en 2004 et a laissé des images pour l’histoire avec Scie sauteuse en tant que protagoniste. Le film de James Wan Le succès a été tel qu’il a conduit à une franchise de huit bandes qui en a déjà une neuvième en route et une dixième en développement. Cependant, pour que la saga atteigne dix, une condition particulière doit être remplie. De quoi s’agit-il?

Après de nombreux retards dus à la pandémie de coronavirus, le prochain 14 mai 2021 sortira dans les salles Spirale: du livre de Saw, le 9e film en 17 ans. La bande réalisée par Darren Lynn Bousman Il reprendra la franchise qui a eu sa dernière première en 2017 et ouvrira la voie à un nouveau film.







Comme signalé Production hebdomadaire, le développement de la dixième partie a déjà commencé et les producteurs de Images tordues ils ont déjà commencé à y travailler. Cependant, ils ne peuvent pas encore le confirmer car ils attendent la performance au box-office de Spiral pour analyser s’il serait rentable de sortir un nouveau film.

Pendant ce temps, les fans de la saga pourront profiter Chris Rock, Samuel L. Jackson, Marisol Nichols et Max Minghella dans le prochain film qui sortira le 21 mai en Espagne et le 14 mai aux États-Unis. Il est écrit par Josh Stolberg et Pete Goldfinger et l’idée originale vient de Osciller.

La franchise reviendra pour étendre une légende qui a déjà été soulevée 975 400 000 de dollars. Le succès de Saw a abouti à des titres de jeux vidéo, de bandes dessinées et de parcs d’attractions.