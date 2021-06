Que dit votre signe sur le langage corporel ?

Chaque personne est unique, avec ses caractéristiques, ses défauts et ses qualités. Mais vous pouvez en savoir beaucoup sur quelqu’un en analysant son langage corporel. Si vous êtes une personne timide, vos mouvements seront plus bienvenus. Si vous êtes quelqu’un qui aime attirer l’attention, votre langage corporel sera expansif. Etc.

Le langage corporel de quelqu’un est directement lié à sa personnalité, ce qui nous fait penser aux signes, après tout ils influencent beaucoup la personnalité de chacun de nous. Par conséquent, si nécessaire, on peut découvrir le signe de quelqu’un en analysant comment la personne agit et se comporte.

Vous trouverez ci-dessous un bref résumé du langage corporel de chaque signe. Découvrez votre façon de vous exprimer et profitez-en pour en apprendre un peu plus sur le comportement de chacun des autres signes !

bélier

Les ariens sont impulsifs, ils sont donc très spontanés et fidèles à l’expressivité de leur corps. Précisément parce qu’ils ne réfléchissent pas avant d’agir, ils finissent par aller vite et, selon les situations, un peu brusques et énergiques. Parlez fort et, si vous le souhaitez, utilisez des blasphèmes et de l’argot sans honte.

Taureau

Les natifs du Taureau sont très possessifs de tout ce qu’ils ont et de toutes les personnes présentes dans leur vie. Essayez donc toujours d’être proche des gens. Si vous êtes calme, parlez calmement et sensuellement (ainsi que vos mouvements). Mais si vous êtes irrité, votre discours peut s’accrocher un peu et vos mouvements deviennent plus agressifs à cause de votre force.

jumeaux

Les Gémeaux sont extrêmement communicatifs et curieux. Alors les Gémeaux gesticulent beaucoup pendant qu’ils parlent (et comment ils parlent). Si vous ne faites pas de gestes à propos de ce dont vous parlez, vous êtes certainement en train de bricoler quelque chose, compte tenu de votre curiosité. Il parle très vite et se déplace avec la même agilité.

Cancer

Les Cancers sont délicats, même dans leur façon d’agir. Ils ne sont pas très expansifs dans leur façon de s’exprimer, à moins que ce ne soit une situation où le drame cancéreux parle plus fort. Dans ce cas, tout peut arriver.

Lion

Leo est le propriétaire de l’une des personnalités les plus marquantes du Zodiaque. Il est très égocentrique et, comme il veut toujours être le centre d’attention, il fait tout pour que cela se produise. C’est pourquoi il gesticule beaucoup, est toujours élancé et, selon la compagnie, il peut marcher le nez en l’air.

vierge

Comme les natifs du Cancer, les Vierges sont également délicates et ne sont généralement pas très explosives lorsqu’elles s’expriment. Lorsqu’elle déménage, la Vierge nettoie probablement l’endroit et remet tout à sa place.

Kg

Les Balances sont élégantes, calmes et sereines. Absolument équilibré. Comme les Lions, ils sont toujours minces, après tout, leur posture droite montre encore plus d’élégance. Il est toujours soucieux d’être poli, poli et de bonne compagnie.

Scorpion

Forts d’un lien avec la sexualité, les Scorpions ont un air sensuel et très provocateur. Ils sont très mystérieux et ont tendance à parler au corps – un regard plus provocateur, un sourire latéral très séduisant ou même des mouvements de main qui impliquent ce que vous voulez.

Sagittaire

Le Sagittaire est un signe qui donne à ses natifs bonne humeur, convivialité et légèreté. Ainsi, l’expressivité des Sagittaires correspond à ces caractéristiques. Il est occupé, mais il est aussi léger, il est toujours souriant et fait de l’exercice.

Capricorne

Les Capricornes sont sérieux et sages. Ils n’aiment pas attirer l’attention et ne bougent donc qu’en cas de besoin. Le regard est sceptique et la pensée est toujours à son devoir. Ils ne rient généralement pour rien.

Aquarium

Les Verseaux valorisent leur liberté avant tout. Ainsi, lorsque quelqu’un essaie de s’approcher de trop près, le Verseau s’éloigne. Du coup, il est normal de voir les natifs du Verseau chercher de nouvelles aventures et s’amuser beaucoup, que ce soit seul, ce qu’ils aiment beaucoup, ou avec de bons amis, à condition de ne pas abuser de l’intimité.

Poisson

Les Poissons sont très sensibles. Ainsi, la plupart du temps, ils agissent guidés par leurs émotions. Il rêve beaucoup, même éveillé, ce qui lui fait vivre des moments de « transe », comme s’il était perdu dans ses pensées.