Que dit votre préférence pour un chien ou un chat sur votre personnalité ?

Il existe un débat de longue date sur la question de savoir si la préférence d’une personne pour les chats ou les chiens en dit long sur sa personnalité. Certaines personnes affirment que les propriétaires de chiens sont plus extravertis, coopératifs et diligents, tandis que les propriétaires de chats sont plus instables émotionnellement et ouverts à de nouvelles expériences et idées. Dans cet article, nous explorerons ce que la recherche a à dire sur ce sujet et si ces stéréotypes sont vrais.

Des chercheurs de l’Université du Texas ont mené une étude en 2014 dans laquelle ils ont demandé à plus de 4 500 personnes de passer un test de personnalité appelé le Big Five, qui mesure des traits tels que l’extraversion, l’amabilité, la conscience, la stabilité émotionnelle et l’ouverture à de nouvelles expériences. Ils ont constaté que les chiens auto-identifiés obtenaient des scores plus élevés en termes d’extraversion, d’amabilité et de conscience, tandis que les chats obtenaient des scores plus élevés en termes d’instabilité émotionnelle et d’ouverture.

D’autres études ont soutenu ces résultats et ont suggéré que le type de chat qu’une personne possède peut également dire quelque chose sur sa personnalité. Par exemple, une étude menée au Royaume-Uni en 2019 a révélé que les personnes ayant obtenu un score élevé d’instabilité émotionnelle étaient plus susceptibles de posséder un chat de race pure. En revanche, les personnes ayant obtenu un score élevé d’ouverture étaient plus susceptibles de posséder un chat de race mixte. Cependant, il est important de noter que ces résultats sont basés sur des corrélations et n’impliquent pas nécessairement un lien de causalité. Ce n’est pas parce qu’une personne est une personne à chat qu’elle est nécessairement plus instable émotionnellement, et il est possible que d’autres facteurs, tels que l’éducation ou les expériences de vie, puissent également jouer un rôle dans la personnalité d’une personne.