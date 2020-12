Que diriez-vous de vous offrir un cadeau en plein Noël?

Un autre Noël approchait et je courrais avec lui à la recherche de cadeaux pour la famille, un ami secret, cet ami qui vous présente chaque année, en plus du patron, des professeurs des enfants et la liste continue… Un délice de pouvoir présenter tout le monde!

Mais avez-vous déjà pensé à vous offrir un cadeau? Et pourquoi ne pas penser à partir de maintenant?

Le don de soi est une attitude très importante envers la valeur de soi et l’estime de soi. Montrez à quel point nous nous aimons, à quel point nous méritons une friandise. Ma suggestion est un cadeau spécial pour nous-mêmes. Un cadeau qui ajoute, non seulement à la vie matérielle (bien sûr, c’est super de gagner ce sac avec lequel nous flirtons depuis longtemps), mais je parle de cadeaux qui ajouteront quelque chose que nous porterons pour toute une vie et même pour les prochaines vies, parce que notre conscience continue d’exister.

Imaginez-vous entrer dans une boutique de cadeaux pour tous nos corps: émotionnel, mental et éthérique. Sur l’étagère de droite, nous aurons plusieurs options de cadeaux pour le corps éthérique, qui est le corps des sensations. Les options sont: massage relaxant, acupuncture, bain d’immersion aux pétales de rose, par exemple. Le résultat est une bonne humeur et des sens accrus.

Sur l’étagère de gauche, imaginez de belles boîtes pour votre corps mental: méditation, lecture d’entraide, ésotérisme, équilibre ou quelque chose que vous ajouterez à votre vie, car, en lisant, vous occupez votre esprit avec des pensées positives, par exemple.

Juste en face de vous, il y a l’étagère du corps émotionnel: des chansons classiques, new age, des chansons qui font plaisir et qui peuvent apporter de bons sentiments ou vous faire danser. Vous trouverez également un album photo dans lequel vous remplirez de photos de moments heureux. Travailler le corps émotionnel est très important pour maintenir l’équilibre. Lorsqu’un de ces corps n’est pas en harmonie, notre vie devient déséquilibrée et plus il nous faut de temps pour retourner vers notre centre, plus les autres corps seront affectés.

Le but est de prendre soin de vous! Nous ne pouvons pas donner aux autres quelque chose que nous n’avons pas. Le meilleur cadeau est l’équilibre, une vie harmonieuse et paisible. Le bonheur arrivera naturellement à votre porte dans une énorme boîte avec un arc rouge.

Joyeux Noël!