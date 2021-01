Que diriez-vous de nouveaux conseils de décoration de tapis?

Dans le Feng Shui, chaque élément de la maison a une part de responsabilité dans l’énergie qui est prédominante dans l’environnement. Dans cet article, le point culminant sera sur les tapis. Découvrez comment cette simple pièce de décoration peut vous aider à équilibrer l’environnement et apporter toute l’énergie bénéfique dont vous avez besoin en fonction du lieu.

Parce que c’est un objet qui se trouve directement sur le sol, les tapis sont à la base structurelle de la maison et transmettent donc beaucoup d’énergie, avec une grande résistance. C’est pourquoi il est si important d’en choisir un qui plaise aux riverains ou aux habitués, car le confort est également à la base de cette énergie.

Selon leur couleur, leur motif, leur forme et leurs pièces, les tapis peuvent avoir une énergie différente. Ci-dessous, nous avons séparé certaines de ces différences. Connaissez et appliquez à votre environnement de la meilleure façon possible.

Quant aux chambres

– Salles de bain et toilettes: Pour équilibrer les énergies de ces environnements, des tapis carrés ou rectangulaires dans les tons jaunes sont indiqués.

– Chambres: Des tapis très colorés et de forme ronde sont indiqués dans les chambres d’enfants. Dans les chambres de couples et d’adultes, les tapis rectangulaires et confortables sont idéaux; de préférence en avoir un de chaque côté du lit si vous êtes en couple.

– Couloirs: En tant que point de transit, c’est aussi un lieu de conduction énergétique pour les autres pièces. Les rayures sur un grand tapis sont indiquées.

– Salle à manger: L’important est de s’assurer que les chaises sont à l’intérieur de la moquette, même lorsqu’elles sont utilisées.

– Salon: Idéalement, tous les meubles qui composent cet environnement devraient être sur le tapis.

– Bureau: Si vous avez la possibilité d’avoir un tapis qui contribue à l’isolation phonique, c’est l’idéal, car l’environnement nécessite une attention particulière.

Quant aux impressions

– Les rayures: si elles sont horizontales, elles stimulent l’énergie de détente et de tranquillité; les verticales aident à allonger les espaces.

– Cercles: symbolisent les cycles, l’univers et la totalité.

– Triangles: bonne impression pour les sites professionnels car ils stimulent la croissance et l’agilité.

– Carrés: énergie de sécurité, de stabilité et de réalisation des objectifs.

Quant aux couleurs

– Rouge: symbolise la vitalité, le mouvement et la passion. Convient aux chambres de couples.

– Noir: tant qu’il est destiné aux petits environnements, il peut stimuler la sagesse et l’intuition.

– Blanc: énergie d’organisation, paix et esprit dans la production.

– Lilas: adapté à la relaxation et à la méditation, une couleur largement utilisée dans les cabinets d’esthétique et les cliniques.

– Jaune: stimule l’énergie pour la concentration, la stabilité et la sécurité. Indiqué pour les lieux d’étude, principalement.

– Rosa: Il symbolise l’amour et la romance, mais aussi la jeunesse. Convient aux chambres d’enfants et d’adolescents.

– Orange: Très lié à l’humour, à l’amitié et au plaisir. Cela peut être une excellente option pour une maison de vacances ou pour un salon où vous recevez souvent de nombreux visiteurs.

– Bleu: Stimule la paix et l’harmonie entre les personnes présentes.