Que devrait-il arriver à l’Argentine, 1985 pour être nominé aux Oscars

Prix ​​Oscar

Le film avec Ricardo Darín et Peter Lanzani a été présenté ce jeudi dans les salles du pays sud-américain.

©IMDBArgentine, 1985.

À partir de cette semaine, plus de 200 écrans en Argentine ont commencé à montrer le film choisi par le pays pour le représenter dans le prochain prix Oscar dans la catégorie Meilleur film international. On parle de Argentine, 1985production dirigée par Santiago Mitre et mettant en vedette Ricardo Darin et Peter Lanzaniqui se concentre sur ce qu’a été le procès des juntes militaires après la dictature qui a commencé dans les années 1970.

Le film de Santiago Mitre fait du bruit dans les médias depuis plusieurs semaines, mais pas seulement dans les médias nationaux mais aussi dans ceux qui ont un plus grand poids international, comme Le journaliste hollywoodien, Variété et tant d’autres qui la positionnent comme la favorite pour l’Oscar qu’elle a remporté cette année conduire ma voiturele film japonais réalisé par Ryūsuke Hamaguchi et a également participé aux présélections du meilleur réalisateur, du meilleur film et du meilleur scénario adapté.

Lundi dernier, l’Académie du cinéma argentin officiellement confirmé que Argentine, 1985 représentera non seulement le pays en les prix Goya d’Espagne, mais sera également celui qui cherchera à figurer parmi les cinq nominés pour le oscar du meilleur film international. En cas de succès, ce serait la septième production développée en Argentine qui entrerait dans la cérémonie la plus importante du cinéma mondial.

Lundi prochain sera la date à laquelle chaque pays enverra ses films pour les représenter dans les oscars, qui doivent être parlés à au moins 50% dans une langue autre que l’anglais et être sortis en salles au plus tard le 30 novembre. D’ici le 21 décembre, tous les films envoyés seront soumis à un vote pour en choisir quinze qui feront partie de la présélection officielle. Ensuite, les autres seront votés et le 24 janvier, les cinq prétendants seront annoncés.

+ Nominés aux Oscars

Comme on l’a dit, plusieurs médias internationaux parlent de la possibilité que Argentine, 1985 séjour avec une statuette de L’Académie. En sa faveur, il a le fait que l’Inde n’expédie pas vers RRR qui était considéré comme l’un des favoris. Les deux qui sonnent fort sont prochede Belgique, qui a remporté le Grand Prix de CannesOui Décision de partirde Corée du Sud, dirigée par Park Chan-wookqui a eu sa première en Cannes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂