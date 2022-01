Que deviendront les Golden Globes 2022 ?

La polémique entourant les globes d’or il n’a pas de toit. Au milieu du scandale, la cérémonie de remise des prix qui a servi de prélude à les oscars de chaque année et a permis de commencer à réfléchir aux gagnants potentiels, il se tiendra ce dimanche dans les pires conditions possibles : sans prestige, sans télévision et sans le soutien de presque aucune star de Hollywood. Parce que? Pour un rapport qu’il a publié Los Angeles Times En février 2021, il a découvert une marmite bouillante.

Les médias nord-américains ont publié un rapport en février de l’année dernière qui faisait allusion à des problèmes d’éthique et de racisme chez les membres de l’Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA), responsable de la remise de ces prix. Sur les 87 membres qui composaient ce groupe, aucun n’était d’ascendance africaine et, selon Los Angeles Times, « Relativement peu de membres de cette association écrivent régulièrement pour des médias à l’étranger ». Pour couronner le tout, il a été rapporté que beaucoup reçoivent de l’argent et des avantages qui les conditionnent à choisir les films et séries gagnants.

Alors que depuis le HPFA Ils ont pris des mesures, comme ajouter 21 nouveaux membres pour assurer plus de diversité, ce n’était pas suffisant. Netflix Oui Amazone ils lui ont retiré son soutien les globes d’or, ainsi que des stars de la stature de Scarlett Johansson Oui Marc Ruffalo ils se sont prononcés ouvertement contre cette cérémonie. Mais s’il s’agit d’agir en la matière, Tom croisière il a tout poussé à l’extrême, rendant les récompenses qu’il a reçues pour ces cérémonies.

Ce dimanche, une nouvelle cérémonie de les globes d’or qui, pour la première fois depuis longtemps, ne sera pas télévisé. CNB, un signal qui les a traditionnellement émis, a publié une déclaration dans laquelle ils ont déclaré : « Nous continuons de croire que le HFPA s’est engagé dans une réforme importante. Cependant, un changement de cette ampleur demande du temps et du travail, et nous sommes fermement convaincus que le HFPA il faut du temps pour bien faire les choses. En tant que tel, CNB ne transmettra pas les globes d’or 2022, en supposant que l’organisation exécute son plan. Nous espérons pouvoir diffuser le programme en janvier 2023″.

Les principaux nominés des Golden Globes

Indépendamment de ce qui se passe avec la transmission, les globes d’or peut continuer à être considéré comme un thermomètre de ce que la livraison de Les Oscars. Dans ce cadre, les deux films présentés comme favoris sont Belfast Oui Le pouvoir du chien, tous deux avec 7 nominations chacun, qui pourraient être reconduits en mars, avec les prix de L’Académie. Côté télévision, Succession mené avec 5 nominations, lors d’une cérémonie au cours de laquelle Netflix a été imposé à Hbo avec 17 nominations contre 15.

