Que cache Mank, le film Netflix qui pourrait apporter la gloire à David Fincher

David Fincher Il est peut-être l’un des réalisateurs les plus prestigieux d’Hollywood. Bien que commercialement, son nom n’ait pas autant résonné qu’il le pourrait avec Steven Spielberg ou Martin Scorsese , Fincher a été le réalisateur de plusieurs films qui sont aujourd’hui considérés comme « cultes ». Le Fight Club, Le jeu, Sept péchés capitaux, Juste pour en nommer quelques-uns.

Avec un grand compétence Pour le thriller psychologique et les fins avec une torsion, le réalisateur américain vient d’être nominé pour le Oscars 2021 pour son travail dans Mank, sans aucun doute, une production originale de Netflix très différent de ce à quoi nous étions habitués.

Oscar 2021: What Mank is about, le film Netflix réalisé par David Fincher

Mank aborde la vie complexe de Herman Mankiewicz, scénariste de Citoyen Kane, considéré par beaucoup comme le meilleur film de l’histoire du cinéma, au milieu du tournage de ce film en 1941.

Oscar 2021: Gary Oldman joue dans « Mank » (Photo: IMDb / Netflix)



Tourné entièrement en noir et blanc, ce drame est basé sur un scénario qui Jack Fincher, père du réalisateur, il a écrit dans les années 1990.

Bien qu’il y ait toujours eu un profond intérêt à l’enregistrer au cours de ces années, pour différentes raisons, il n’a jamais été réalisé.

Mais maintenant et main dans la main avec la plateforme de streaming, David Fincher pourrait être élevé avec une statuette à la « Meilleur réalisateur » après avoir été battu deux fois dans le oscar. Le premier, avec L’Etrange histoire de Benjamin Button et le second avec Réseau social, le biopic du créateur de Facebook, Mark Zuckerberg.

Cependant, ce ne sera pas facile. Être en compétition avec Thomas Vinterberg (Un autre tour), Lee Isaac Chung (Minari), Chloé Zhao (Nomadland) et Émeraude Fennell (Jeune femme prometteuse).







Cependant, ce ne sera pas facile. Être en compétition avec Thomas Vinterberg (Un autre tour), Lee Isaac Chung (Minari), Chloé Zhao (Nomadland) et Émeraude Fennell (Jeune femme prometteuse).

Il est important de noter que c’est le première fois que deux femmes sont nominées dans cette catégorie, qui n’a eu qu’une seule femme lauréate dans l’histoire des Oscars (Kathryn Ann Bigelow pour The Hurt Locker)

Mais pas seulement ça. En outre, Zhao, qui a fait un travail énorme dans Nomaland, est le première femme asiatique pour recevoir cette nomination.

Quand auront lieu les Oscars 2021?

Il faudra alors attendre pour révéler cet inconnu jusqu’à ce que le Dimanche 25 avril, le jour de la 93e édition du prix Oscar se déroule dans le Dolby Theatre à Los Angeles, qui diffusera également en direct la pandémie.