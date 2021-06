Qu’avons-nous pensé du Summer Game Fest 2021 ?

On vous dit ce qu’on a pensé de la bonne conférence de Geoff Keighley avec notre critique du Summer Game Fest 2021.

2021 s’avère être une année rare dans l’ensemble. Cela ressemblait à une sorte de remaster de l’année 2020, mais petit à petit, il semble que nous nous remettions du malheureux COVID et même de vieilles traditions comme le retour de l’E3. Cependant, Geoff est passé au premier plan avec son événement et nous avons ce bilan du Summer Game Fest 2021 si c’était un déménagement réussi.

Geoff n’est-il pas en train de se caresser ? Je ne te crois pas

Hier, à 20h00 le 10 juin 2021, nous étions spectateurs du Summer Game Fest. Il s’agit d’un événement numérique qui a débuté l’année dernière, où Geoff Keighley, un journaliste canadien de renom, prend les devants, convergeant avec plusieurs développeurs pour diffuser des publicités inédites du monde des jeux vidéo.

Bien sûr, beaucoup d’entre nous le connaissent pour être le réalisateur des Game Awards, le concours bien connu pour récompenser les meilleurs jeux vidéo de chaque année. Petit à petit, ce personnage a gagné en présence dans les médias pour même incarner un personnage (PNJ) dans le jeu vidéo de Hideo Kojima : Death Stranding.

Cependant, le journaliste a une assez mauvaise réputation dans certains secteurs. Certains lui reprochent qu’il cherche à être le protagoniste de tout ce qu’il voit et touche et même qu’il a un penchant pour écraser d’autres événements, qu’il considère comme une concurrence directe.

S’il est vrai que bon nombre de ses événements organisés laissent à désirer, où les discours prétentieux et les publicités dures l’emportent sur une soirée agréable pour les téléspectateurs. En fait, un autre de ses problèmes les plus critiqués est le placement de produit Tellement agressif qu’il le fait, se méritant l’objet de mèmes avec Doritos ou Mountain Dew.

Jeux de jeux et plus de jeux. Alors oui, Geoff

Cependant, lors de l’événement d’hier, Geoff nous a montré qu’il avait appris quelque chose en cours de route. Il nous a laissé un événement plus divertissant qu’à l’accoutumée, avec de nombreuses annonces, se succédant sans pratiquement aucune pause, sur un décor moderne et insouciant qui n’avait rien à voir avec l’assurance de sa parure de tailleur.

Visiblement, les « geoffadas » n’ont pas manqué, comme l’entretien avec son « copain » Hideo Kojima, où le créatif nous a raconté la moitié de sa vie pour marquer un Steve Jobs à la fin avec son comédien encore une chose et donnez-nous un cul tordu avec sa bande-annonce parodique Metal Gear sur Death Stranding: Director’s Cut.

N’oublions pas non plus ces interviews rapides et fades, comme Tim Schafer ou Giancarlo Espósito, qui n’ont contribué qu’à gonfler la poitrine égocentrique de Geoff. Mais je le répète, malgré tout, cette édition du Summer Game Fest a été très agréable par rapport à tout ce que le journaliste nous a donné à ce jour.

En fait, je me risquerais à appeler cela une bonne présentation. Il nous a donné ce que nous voulions tous : voler notre temps pour nous divertir avec des publicités tirées comme une mitrailleuse. D’accord, oui, je t’achète que beaucoup des jeux annoncés n’intéressent pas ta tante Mari Carmen.

Elden Ring n’a pas été le seul protagoniste

Mais bon, nous venons ici de parler du format lui-même de la présentation et de la façon dont le contenu a été distribué. Car bien sûr, vous ne pouvez pas nier que si vous aviez eu un événement de ce calibre, vous n’auriez pas laissé Elden Ring comme rideau de clôture.

Pour beaucoup, c’était sûrement le seul jeu récupérable de l’événement. Même s’il y avait des choses plus intéressantes. Je parle, par exemple, de cette merveille qu’a été la présentation de Metal Slug Tactics, l’annonce de Wonderlands, amenant la saga comique Gearbox à la fantasy médiévale ou s’être souvenu qu’Evil Dead: The Game existe, introduisant de nouveaux personnages.

En général, il y avait pas mal de première mondiale, annonçant les jeux d’une nouvelle manière, ainsi que du contenu supplémentaire provenant d’autres jeux existants. Aussi, autre chose, nous devons être conscients que cela a été l’ouverture de l’E3, nous n’allions pas avoir toutes les surprises ici (ou du moins j’espère).

Le Summer Game Fest n’a été qu’un apéritif de ce qui va arriver dans les prochains jours. Il doit être interprété comme tel et ne pas exiger les standards que nous exigerions d’un grand événement tel que Microsoft ou Sony.

Le Summer Game Fest 2021 nous a laissé de bonnes vibrations

Fondamentalement, j’appelle ce Summer Game Fest un bon (pas génial) événement, qui était très divertissant. Il a pris soin de donner plus d’importance aux annonces elles-mêmes qu’aux propres contacts de Geoff, apportant de nombreuses nouvelles et nous laissant avec l’une des choses les plus attendues par la communauté gamérfila ces dernières années : la bande-annonce avec la date Elden Ring.

J’espère que monsieur continuera dans cette voie. Il a encore beaucoup à améliorer, si vous ne regardez pas son compte Twitter et vous verrez que son ego est tellement lourd que ça fait mal, mais j’espère que les prochaines compétitions qu’il dirige et organise, il continuera à parier sur le contenu au lieu de tout laisser à ses médailles.