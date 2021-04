Quatrième film Captain America en développement

Sur les talons de Le faucon et le soldat de l’hiverfinale de, le mot est venu que Marvel travaille déjà sur un autre Capitaine Amérique film.

Eh bien, c’est une bonne nouvelle, sinon complètement inattendue! Quelques heures seulement après le dernier épisode de Le faucon et le soldat de l’hiver, The Hollywood Reporter a révélé que Marvel développe déjà un quatrième Capitaine Amérique film avec le créateur derrière le spectacle.

Malcolm Spellman, qui a créé et écrit la série Disney Plus, créera l’histoire du nouveau film et rédigera le scénario avec Dalan Musson. À ce stade, les détails sont complètement inexistants et il n’y a pas de réalisateur attaché, mais c’est quand même passionnant.

Sans aucun doute, le film se concentrera sur Sam Wilson, qui assume le rôle de Capitaine Amérique, avec un nouveau costume de fantaisie dans la finale. J’espère que nous pourrons également voir plus de Bucky le long du trajet. Ayant beaucoup apprécié le spectacle et le voyage de Sam, j’ai hâte d’en savoir plus sur celui-ci!