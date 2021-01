Quatrième, coin sacré, doit être soigné

La chambre est l’endroit de la maison où l’on se détend le plus et profite de l’occasion pour se ressourcer. Ce doit donc être un lieu paisible, bien équilibré et énergétiquement harmonisé.

Avec les techniques du Feng Shui, vous pouvez harmoniser votre pièce pour en faire un espace privé, positif et, surtout, juste rempli de bons sentiments et de bonne énergie.

Par conséquent, vous trouverez ci-dessous quelques conseils de techniques Feng Shui pour harmoniser la chambre principale de la maison. Prendre plaisir!

Loin de l’entrée: La chambre principale (c’est-à-dire la chambre double ou la chambre de la personne qui entretient la famille) doit être éloignée de l’entrée de la maison – dans la mesure du possible.

Intimité: la chambre n’est pas un endroit à visiter. Seuls les résidents de la maison doivent avoir accès à la pièce, car l’énergie du lieu doit être préservée. Les visiteurs peuvent apporter de l’énergie négative à l’endroit. Les proches peuvent y avoir accès, mais seulement si le propriétaire de la chambre se sent à l’aise.

Positionnement du lit: le lit doit être positionné sur un mur ne contenant pas d’autres meubles et, de préférence, centré. Si possible, restez sur le mur placé devant la porte d’entrée de la chambre. Ne placez pas le lit sur le mur qui borde la salle de bain, car la salle de bain est un endroit extrêmement chargé et, par conséquent, la personne peut avoir du mal à dormir et avoir mal au réveil.

Rideaux: pensez à mettre des rideaux sur la fenêtre de la chambre et choisissez de préférence des modèles au sol. Ce type de rideau favorise la circulation de l’énergie et apporte du respect à la relation du couple.

La table de nuit: mettre une table de chevet pour chaque personne du couple et, de préférence, ce sont des meubles égaux qui garantissent la stabilité dans la relation et, avec cela, de bonnes énergies pour l’environnement.

Tête de lit: une tête de lit dans le lit offre stabilité, protection et surtout confort.

Appareils électroniques: les appareils électroniques transmettent des ondes électromagnétiques qui aspirent l’énergie des gens. De plus, ils peuvent provoquer une gêne, comme de l’anxiété et de la tristesse, selon ce que l’on peut voir sur les réseaux sociaux et autres applications de communication.

Matériel de travail: selon le Feng Shui, les matériaux de travail ne doivent pas être dans le même environnement dans lequel la personne dort et se repose. Ils doivent être conservés dans des environnements séparés afin que les énergies ne se mélangent pas et ne compromettent pas le repos.

Couleurs vives: les couleurs claires rendent l’environnement plus large et surtout plus léger.

Photos de famille: les photos de famille font partie d’une suggestion de décoration, mais ce sont des objets importants pour apporter du bonheur à l’environnement.

