Quatre théories sont considérées comme des origines possibles du virus COVID-19

26 mars 2021 16:55:00 IST

Une équipe de scientifiques internationaux et chinois est sur le point de rendre compte de sa recherche conjointe des origines du coronavirus qui a déclenché une pandémie après sa détection pour la première fois en Chine il y a plus d’un an – avec quatre théories à l’étude, et l’une est clairement en tête, selon aux experts. Le long rapport est publié après des mois de querelles, notamment entre les gouvernements américain et chinois, sur la façon dont l’épidémie est apparue, tandis que les scientifiques tentent de se concentrer sur une recherche jusqu’ici infructueuse de l’origine d’un microbe qui a tué plus de 2,7 millions de personnes. les populations et les économies étouffées dans le monde.

Il n’était pas immédiatement clair quand le rapport sera publié après que sa publication ait été retardée au début du mois. Selon de nombreux témoignages, le rapport pourrait offrir peu de réponses concrètes et soulever d’autres questions.

Il offrira un premier coup d’œil par écrit à 10 épidémiologistes internationaux, scientifiques de données, vétérinaires, experts en laboratoire et en sécurité alimentaire qui ont visité la Chine et la ville de Wuhan – où un marché était considéré comme l’épicentre initial – plus tôt cette année pour travailler avec leurs homologues chinois. qui a récupéré l’essentiel des premières données.

Les critiques ont soulevé des questions sur l’objectivité de l’équipe, insistant sur le fait que le gouvernement chinois avait un mot à dire sur sa composition. Les défenseurs de l’Organisation mondiale de la santé, qui a réuni l’équipe, disent qu’elle ne peut pas simplement faire appel à des experts pour dire à un pays ce qu’il doit faire – et encore moins à un pays aussi puissant que la Chine.

«Je m’attends à ce que ce rapport ne soit qu’une première étape dans l’enquête sur les origines du virus et que le secrétariat de l’OMS le dira probablement», a déclaré Matthew Kavanagh, directeur de l’Initiative de politique et de gouvernance de la santé mondiale de l’Université de Georgetown à l’Institut O’Neill . «Et je m’attends à ce que certains critiquent cela comme étant insuffisant. Je pense qu’il est essentiel de garder à l’esprit que l’OMS a des pouvoirs très limités. »

Le voyage à Wuhan est présenté comme la phase 1 dans une vaste entreprise visant à étoffer les origines du virus.

L’OMS s’est hérissée de représentations de la mission comme d’une «enquête» – disant que cela sentait une sonde médico-légale invasive qui n’était pas demandée par la résolution adoptée à l’unanimité par les États membres de l’agence en mai et qui a ouvert la voie à la collaboration. L’OMS et la Chine ont par la suite mis au point les règles de base.

Le membre de l’équipe Vladimir Dedkov, épidémiologiste et directeur adjoint de la recherche à l’Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg en Russie, a résumé les quatre principales pistes initialement exposées lors d’une conférence de presse marathon en Chine le mois dernier sur les origines présumées de la première infection chez l’homme. Ils étaient, par ordre de vraisemblance: d’une chauve-souris à un animal intermédiaire; directement d’une chauve-souris; via des produits alimentaires surgelés contaminés; d’une fuite d’un laboratoire semblable à l’Institut de virologie de Wuhan.

Des responsables chinois, ainsi que le chef d’équipe chinois Liang Wannian, ont promu la troisième théorie – celle de la chaîne du froid – tandis que l’administration américaine sous le président Donald Trump a joué la quatrième, celle de la fuite de laboratoire. Mais Dedkov a déclaré que ces deux hypothèses figuraient loin dans la liste des sources probables.

Il a suggéré que les produits congelés sur lesquels le virus a été trouvé étaient très probablement contaminés par des personnes infectées. Une personne infectée a également probablement amené et propagé le virus sur le marché de Wuhan associé à l’épidémie, où certains des produits contaminés ont été découverts plus tard.

«En général, toutes les conditions de propagation de l’infection étaient présentes sur ce marché», a déclaré Dedkov dans une interview. «Par conséquent, très probablement, il y a eu une infection massive de personnes connectées par emplacement.»

«À ce stade, il n’y a aucun fait suggérant qu’il y ait eu une fuite» d’un laboratoire, a déclaré Dedkov. «Si soudainement des faits scientifiques apparaissent de quelque part, alors en conséquence, la priorité de la version changera. Mais, à ce moment précis, non.

Des soupçons d’ingérence politique ont entravé la mission, et le chef de l’équipe internationale – Peter Ben Embarek de l’OMS – a reconnu dans des entretiens la semaine dernière que des «pressions» non spécifiées pourraient peser sur ses membres. Liang, dans une interview à un journal chinois, a également déploré la pression politique exercée sur l’équipe.

Les retards dans le déploiement de l’équipe internationale en Chine, les dérapages répétés dans le calendrier de publication du rapport et la révision des plans pour celui-ci – un premier résumé des résultats a été abandonné comme une idée – n’ont fait qu’attiser les spéculations selon lesquelles les scientifiques ont été guidés par autorités politiques ou autres.

« La dernière compréhension que nous avons eue était qu’elle devrait sortir cette semaine – nous devrons voir si cela se produit réellement », a déclaré mercredi le chargé d’affaires américain à Genève, Mark Cassayre. «Nous comprenons clairement que d’autres études seront nécessaires.»

Il a déclaré que les États-Unis espéraient que le rapport serait un «véritable pas en avant pour que le monde comprenne les origines du virus, afin que nous puissions mieux nous préparer aux futures pandémies. C’est vraiment de ça qu’il s’agit. »

Les dirigeants de l’OMS, y compris le Directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont salué à plusieurs reprises la réponse rapide du gouvernement chinois à l’épidémie, bien que les enregistrements de réunions privées obtenus par l’Associated Press aient révélé à quel point les hauts responsables de l’OMS étaient frustrés par le manque de coopération de la Chine.

L’équipe internationale était entièrement dépendante des données recueillies par des scientifiques chinois après la survenue de l’épidémie, et Dedkov a qualifié la visite à Wuhan de « voyage analytique, principalement à des fins d’analyse rétrospective dans le sens où nous n’avons étudié que les faits obtenus plus tôt. «

«Nous n’avons collecté aucun échantillon nous-mêmes, nous n’avons effectué aucune étude de laboratoire là-bas, nous avons juste analysé ce que l’on nous montrait», a-t-il déclaré. Si certaines données n’avaient pas été collectées, ce n’était pas parce que les Chinois voulaient cacher quelque chose, a-t-il ajouté.

La visite de l’équipe a été politiquement sensible pour la Chine – qui s’inquiète de toute allégation selon laquelle elle n’a pas géré correctement l’épidémie initiale. Peu de temps après l’épidémie, le gouvernement chinois a arrêté des médecins chinois qui cherchaient à sonner l’alarme.

Le rapport, qui, selon Ben Embarek, occupait environ 280 pages la semaine dernière, devrait présenter des recommandations et préparer le terrain pour les prochaines étapes – par exemple, si l’équipe, ou d’autres, obtiennent un nouvel accès à la Chine pour une analyse plus approfondie. En fin de compte, l’objectif est de trouver des indices pour aider à prévenir une autre pandémie de ce type à l’avenir.

Kavanagh de Georgetown a déclaré qu’il n’avait pas vu le rapport – mais avait des doutes sur ce qu’il dira.

«Sur la base de ce que nous avons entendu jusqu’à présent, je pense que le rapport donnera probablement une certaine crédibilité à un lien entre l’élevage d’animaux sauvages et le COVID-19, mais sans preuves complètes sur la manière exacte dont le passage des animaux aux humains aurait pu se produire», a-t-il déclaré .

Dedkov a déclaré que la planification de la «recherche en temps réel» était la prochaine étape, mais il a noté qu’il n’y avait aucune garantie que les futurs voyages trouveront toutes les réponses.

«Mais on peut essayer», a-t-il ajouté. « Bien sûr, si la source de l’origine du virus est trouvée, cela aidera à répondre à de nombreuses questions et, en général, dissipera cette tension politique inutile autour du virus. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂