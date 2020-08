Quatre parfums pour qu’il enchante l’été

Hey, qu’est-ce qu’il y a?

Après une longue période de quarantaine, tout ce que nous voulons faire est de quitter à nouveau la maison – avec la diligence requise, bien sûr. Il est temps de changer, d’essayer de nouvelles senteurs, de sortir de votre zone de confort et de miser sur des parfums percutants pour booster votre estime de soi.

Découvrez quatre parfums sur lesquels il vaut la peine de parier cette saison:

Menthe foncée, Botica 214, 159,90 R € (90 ml)

Le lancement le plus récent d’O Boticário – la première version masculine de la parfumerie haut de gamme Botica 214 – surprend par la combinaison d’ingrédients nobles d’une manière unique et sophistiquée. Le résultat de cette alchimie est un parfum de contrastes, légèrement sucré, qui apporte la fraîcheur de la menthe, associée à des notes boisées de cèdre. Vegan, vient en version EDP (du français, eau de parfum), qui représente une catégorie de parfumerie avec une concentration plus élevée de parfum et l’utilisation de matières premières plus nobles.

Pure XS Night, Paco Rabanne, R 499,00 € (100 ml)

Pure XS Night est un parfum oriental épicé qui élève le sens audacieux d’un homme qui sait ce qu’il veut. Il apporte un arôme chaleureux et séduisant, résultant de la fusion des notes de caramel, de cacao, de myrrhe et de cannelle, avec les accords frais de ginseng et de gingembre. Il est frappant et comme son nom l’indique, c’est un parfum idéal pour la nuit.

Acqua de Gió Profondo, Giorgio Armani, 509,00 R € (75 ml)

Cette nouvelle et intense interprétation du classique Acqua di Gió est comme un plongeon dans la mer d’un bleu profond, où les sens sont éveillés par la mandarine verte et la bergamote, tandis qu’un ton outremer et presque glacé est transmis par les accords marins du parfum. Selon Giorgio Armani lui-même «c’est une couleur liquide qui donne une sensation de fluidité et d’élégance raffinée».

Polo bleu profond, Ralph Lauren, R 599,00 € (125 ml)

La nouveauté de Polo Ralph Lauren inspirée par la brise de l’océan et sa profondeur rassemble l’énergie, l’intensité et la puissance de la vague parfaite dans une seule bouteille. Le parfum a été développé par le maître parfumeur Carlos Benaim, qui s’est inspiré de la beauté naturelle des îles et du déferlement des vagues sur une plage tropicale, avec l’idée de recréer l’odeur de la brise marine mélangée à des fruits frais.