Quatre nouvelles séries Star Wars en direct dévoilées

Guerres des étoiles Les fans ont beaucoup à attendre alors que Lucsafilm a annoncé QUATRE nouvelles séries d’action réelle en développement, couvrant toutes les époques de la saga.

En plus d’obtenir plus d’informations sur Obi Wan Kenobi et la série Andor (ainsi qu’un nouveau Guerres des étoiles annonce du film), Kathleen Kennedy a également révélé QUATRE autres Guerres des étoiles série en cours pour Disney Plus axée sur des personnages nouveaux et familiers!

Ahsoka

Après avoir fait ses débuts tant attendus en live-action dans The Mandalorian, L’histoire d’Ahsoka Tano, écrite par Dave Filoni, se poursuivra dans une série limitée mettant en vedette Rosario Dawson et une production exécutive par Dave Filoni et Jon Favreau.

Rangers de la nouvelle république

Situé dans la chronologie de The Mandalorian, cette nouvelle série d’action en direct des producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni se croisera avec des histoires à venir et se terminera par un événement culminant.

Lando

Le scélérat préféré de tous, Lando Calrissian, reviendra dans une toute nouvelle série d’événements pour Disney +. Justin Simien, créateur du film acclamé par la critique Chers Blancs et un énorme Guerres des étoiles fan, développe l’histoire.

J’adore ceux-ci car cela nous donnera un aperçu plus approfondi des personnages et des paramètres que nous connaissons déjà tout en nous donnant de nouvelles histoires à explorer. Rangers de la nouvelle république me semble intrigant car nous pourrons explorer la même période que The Mandalorian, qui couvre un terrain passionnant.

Bien que j’adore ces annonces, ce qui me passionne le plus, ce sont les détails / le nom de l’émission précédemment annoncée de Leslye Headland:

L’acolyte

Leslye Headland, créatrice nominée aux Emmy Awards de la série hallucinante Poupée russe, apporte un nouveau Guerres des étoiles série à Disney + avec L’acolyte. L’acolyte est un thriller mystérieux qui emmènera le public dans une galaxie de secrets ténébreux et de pouvoirs émergents du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République.

LA HAUTE RÉPUBLIQUE ÉMISSION DE TÉLÉVISION! Bien que ce ne soit pas la série animée que nous avons remportée la semaine dernière (c’est au début du développement), j’ai mentionné qu’une série d’action réelle était également en préparation dans cet article, donc je la considère comme une victoire.

Comme quelqu’un qui aime Guerres des étoiles méchants, avoir la chance d’explorer les méchants pendant cette période va être incroyable.

Tout cela, ainsi que les émissions animées qu’ils ont annoncées, me bouleverse l’esprit. Il y a un tas de superbes Guerres des étoiles histoires à venir dans un proche avenir. Lequel de ceux-ci attendez-vous le plus?