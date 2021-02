Quatre membres de la distribution ajoutés à «  La maison du dragon  » et les résumés des personnages révélés

Maison du dragon, La préquelle de HBO à Jeu des trônes, continue de prendre forme alors que quatre nouveaux membres de la distribution ont été annoncés.

En plus du casting déjà annoncé de Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith et Emma D’Arcy, il a été annoncé que Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best et Sonoya Mizuno rejoignent également le casting de Maison du dragon. L’histoire est adaptée de George RR Martin’s Feu et sang, et sera largement centré sur la légendaire Danse des dragons, un incident qui a presque détruit la maison Targaryen.

En plus de cette nouvelle de casting, HBO a publié des résumés de personnages dans un communiqué de presse qui résument les personnages principaux de cette nouvelle série:

«Paddy Considine comme Roi Viserys Targaryen: Viserys a été choisi par les seigneurs de Westeros pour succéder au Vieux Roi, Jaehaerys Targaryen, au Grand Conseil de Harrenhal. Homme chaleureux, gentil et décent, Viserys souhaite uniquement perpétuer l’héritage de son grand-père, mais comme nous l’avons appris de Game of Thrones, les bons hommes ne font pas nécessairement de grands rois.

Olivia Cooke comme Alicent Hightower: Elle est la fille d’Otto Hightower, la Main du Roi, et la femme la plus charmante des Sept Royaumes. Elle a été élevée dans le donjon rouge, près du roi et de son cercle le plus profond; elle possède à la fois une grâce courtoise et un sens politique aigu.

Emma D’Arcy comme Princesse Rhaenyra Targaryen: Le premier-né du roi. Elle est de sang pur Valyrian et elle est une cavalière-dragon. Beaucoup diraient que Rhaenyra est née avec tout… mais elle n’est pas née homme.

Matt Smith comme Prince Démon Targaryen: Le plus jeune frère du roi Viserys et héritier du trône, Daemon est un guerrier hors pair et un dragonrider qui possède le vrai sang du dragon. Mais on dit que chaque fois qu’un Targaryen naît, les dieux lancent une pièce en l’air …

Steve Toussaint comme Seigneur Corlys Velaryon alias « The Sea Snake »: Le seigneur de la maison Velaryon, une lignée valyrienne aussi vieille que la maison Targaryen, «The Sea Snake», est l’aventurier nautique le plus célèbre de l’histoire de Westeros. Il a construit sa maison dans un siège puissant qui est encore plus riche que les Lannister et qui revendique la plus grande marine du monde.

Eve Best comme Princesse Rhaenys Velaryon: Dragonrider et épouse de Lord Corlys Velaryon, «La Reine qui n’a jamais été» a été transmise comme héritière du trône au Grand Conseil parce que le royaume favorisait son cousin, Viserys, simplement parce qu’il était un homme.

Rhys Ifans comme Otto Hightower: la Main du Roi, qui sert loyalement et fidèlement à la fois son roi et son royaume. Selon la Main, la plus grande menace pour le royaume est le frère du roi, Daemon, et sa position d’héritier du trône.

Sonoya Mizuno comme Mysaria: Elle est venue à Westeros sans rien, a vendu plus de fois qu’elle ne s’en souvient, et aurait pu se faner… mais au lieu de cela, elle s’est levée pour devenir l’allié le plus fiable – et le plus improbable – du prince Daemon Targaryen, l’héritier du trône.

Ces résumés de personnages nous donnent notre premier aperçu clair de huit personnages principaux de cette série à venir, et promettent tout autant de drame politique et familial que Jeu des trônes pourrait livrer. Une chose est sûre, il va être vraiment intéressant de voir comment les Targaryen ont agi à la hauteur de leurs pouvoirs alors qu’ils avaient tout un tas de dragons à leur disposition.

Maison du dragon est prévue pour la première sur HBO en 2022.