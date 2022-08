Quatre jours entiers avant l’horaire, Gotham Knights fera ses débuts

Les rues de Gotham sont prises en charge par des justiciers quelques jours plus tôt que prévu pour donner des coups de pied, frapper et matraquer le crime au visage maintenant que Batman est parti et que l’anarchie bat son plein.

Gotham Knights devait être lancé le 25 octobre sur PC et consoles, mais un retard important l’a contraint à 2021. La nouvelle date de sortie est le 21 octobre.

Je perçois que j’ai vu beaucoup de héros et d’action dans Chevaliers de Gotham à ce stade, l’accent mis par la bande-annonce de la Gamescom sur les méchants était donc un changement bienvenu.

Bien que la série animée HBO Max et le joyeux enthousiasme de Margot Robbie dans Birds of Prey rendent la participation de Harley Quinn à ce jeu un peu ennuyeuse, le jeu met également en vedette Clayface. Clayface est adoré par tout le monde. (Je le répète : vous devriez regarder le dessin animé de Harley Quinn.

Un autre méchant important dans Gotham Knights est M. Freeze, et si sa bataille contre le boss est même un peu aussi intelligente que celle d’Arkham City, nous allons nous régaler. The Court of Owls complète la liste des antagonistes que Warner Bros. a jusqu’à présent révélée, mais il y aura sans aucun doute d’autres surprises.

Ma prédiction est que le Riddler sera découragé et sans espoir parce qu’il n’est plus lui-même depuis que Batman a cessé de déchiffrer ses énigmes. Nous pourrions être en mesure de le changer, cependant.

L’ancienne date de lancement de Gotham Knights est toujours affichée sur Steam et Epic Games Store, mais les deux sites devraient l’avoir le 21 octobre.

En fait, les développeurs de Gotham Knights ont récemment discuté avec nous et partagé leurs réflexions sur la façon dont l’absence de Batman rend ses super-héros encore plus brillants. Après avoir été révélé pour la première fois en 2020, un certain nombre de mises à jour ont clarifié le gameplay, les compétences des personnages, etc.

WB Games a également promis que cette version de Gotham serait la plus complète dans les jeux vidéo. Lisez la suite pour apprendre tout ce que nous savons actuellement sur Gotham Knights si vous avez hâte de plonger par vous-même.