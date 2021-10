Quatre jeux PlayStation différents en tête des charts japonais pour la première fois depuis des lustres

Cela fait très, très longtemps que Sony n’a pas eu son mot à dire dans les classements logiciels japonais, ce qui rend la liste de cette semaine particulièrement intéressante. Pas un, pas deux, pas trois, mais quatre jeux PlayStation se situent en haut des charts. Ce sont tous des titres PS4, certes, mais c’est toujours une victoire incroyablement rare pour une entreprise autre que Nintendo.

Le nouveau jeu Trails, Kuro no Kiseki, prend la première place avec un peu plus de 50 000 ventes. Il est suivi de FIFA 22 (26 000), Lost Judgment (20 400) et Melty Blood: Type Lumina (18 900). Nous sommes sur le point de nous frotter les yeux d’incrédulité.

[PS4] La Légende des Héros : Kuro no Kiseki (Falcom, 30/09/21) – 50 114 (Nouveau) [PS4] FIFA 22 (Electronic Arts, 10/01/21) – 25 936 (Nouveau) [PS4] Jugement perdu (Sega, 24/09/21) – 20 393 (132.245) [PS4] Melty Blood : Type Lumina (DELiGHTWORKS, 30/09/21) – 18 833 (Nouveau) [NSW] FIFA 22 Édition Héritage (Electronic Arts, 01/10/21) – 13 385 (Nouveau) [NSW] Melty Blood : Type Lumina (DELiGHTWORKS, 30/09/21) – 11 604 (Nouveau) [NSW] WarioWare : rassemblez-vous ! (Nintendo, 09/10/21) – 10 862 (137 179) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/2017) – 10 005 (4 073 252) [NSW] Dragon Ball Z : Kakarot + Un nouvel ensemble Power Awakens (Bandai Namco, 24/09/21) – 9 897 (51 971) [NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 9 611 (2 214 466)

Bien sûr, PlayStation connaît une période particulièrement chargée à la minute, avec la PS5 et la PS4 inondées de nouvelles versions. Nous aimerions dire que cette plate-forme pourrait prendre un nouvel élan au Japon, mais nous savons tous que ces jeux auront été engloutis par le Big N d’ici quelques semaines.

Profites en tant que ça dure!