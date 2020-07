Quatre façons de synchroniser tous vos mots de passe sur tous vos appareils

C’est un fait: nous devons nous souvenir de plus en plus de mots de passe. Autant la reconnaissance faciale ou d’empreintes digitales des appareils les plus modernes nous aide, ou pour beaucoup de mnémoniques sur lesquelles nous pouvons compter, au final on finit toujours par écrire les mots de passe sur papier ou les oublier, avec toutes les conséquences que cela entraîne.

Alors on va te dire diverses façons de synchroniser ces mots de passe sur tous vos appareils. De cette façon, si un jour vous ne vous souvenez d’aucun de ces mots de passe, vous pouvez facilement le récupérer.

Gestionnaires de mots de passe dédiés: 1Password, LastPass et autres

L’option la plus universelle et qui couvre tous nos besoins passe par des outils dédiés à la protection et à la sauvegarde de nos mots de passe, les gérants. L’une des plates-formes les plus populaires et compatibles avec toutes les principales plates-formes est 1Password, qui est installée en tant qu’application sur Windows, macOS, iOS et Android en plus de Linux et Chrome OS.

Ces applications sont responsables de l’enregistrement des mots de passe et même d’autres données sensibles, telles que les cartes de crédit ou comptes bancaires. Au fur et à mesure que vous les saisissez, ils rempliront les formulaires, facilitant ainsi un processus qui nous fait généralement renifler (notamment à partir des écrans d’un téléphone mobile). Tout est synchronisé entre les appareils avec un compte utilisateur et un mot de passe maître qu’il ne faut pas oublier, car cela perdra l’accès à toutes ces données. Oh, et tous ces gestionnaires sont capables de générer des mots de passe avec différents niveaux de complication.

En plus de 1Password, il existe d’autres alternatives très similaires telles que LastPass, Remembear ou Dashlane, et leur modèle économique est courant: une période d’essai gratuite qui passe ensuite à un abonnement d’environ 36 $ par an dans le cas de 1Password. C’est l’alternative la plus complète, mais elle sera toujours liée à un abonnement. Mon partenaire Yúbal vous propose un guide complet sur leur fonctionnement et une liste avec encore plus d’alternatives.

Gestionnaires de mots de passe des systèmes d’exploitation et des plates-formes

Certaines entreprises ont intégré leurs propres gestionnaires de mots de passe dans leurs appareils, s’intégrant entre divers systèmes d’exploitation. C’est le cas de porte-clés iCloud, qui stocke les mots de passe que nous conservons sur nos appareils avec iOS et macOS et les saisit automatiquement lorsque nous en avons besoin.

Ce trousseau est protégé et synchronisé via notre compte utilisateur Apple (identifiant Apple), et pour l’activer, nous devons disposer d’une authentification active à deux facteurs de l’entreprise. Sur certains appareils plus anciens, un code de sécurité numérique supplémentaire peut également nous être demandé.

Dans le cas d’Android, nous avons la fonction Serrure intelligente, qui est capable de synchroniser les mots de passe que nous utilisons sur notre mobile avec ceux que nous utilisons à partir d’autres services Google (tels que le navigateur Chrome). Il y a quelques semaines, nous vous avons expliqué précisément comment voir ces mots de passe Smart Lock depuis votre terminal Android.

Gestionnaires de mots de passe des navigateurs

Les navigateurs comme Chrome ou Safari ont votre propre gestionnaire de mots de passe. Dans ce cas, nous n’avons pas autant d’options que dans les gestionnaires de mots de passe, mais nous couvrons le besoin de base de sauvegarder les mots de passe afin qu’ils se remplissent dans les pages Web sur lesquelles nous voulons nous connecter.

Dans le cas de Chrome, les mots de passe peuvent être stockés et gérés localement, bien que nous puissions nous connecter avec notre compte Google afin qu’ils synchronisation entre les instances que nous avons du navigateur sur d’autres appareils. Vous pouvez voir tous les mots de passe que vous avez stockés dans Chrome en cliquant sur ce lien à l’aide de ce navigateur ou depuis ce site Web à partir de n’importe quel navigateur que vous utilisez. Vous devrez entrer le mot de passe administrateur de votre ordinateur ou le mot de passe Google pour voir les mots de passe enregistrés en texte brut. Dans ce tutoriel, nous vous expliquons cela plus en détail.

Safari peut faire la même chose tant que nous sommes connectés avec notre identifiant Apple sur nos appareils. Le navigateur de cette société protège les mots de passe enregistrés avec notre mot de passe administrateur Mac ou le code de verrouillage de l’appareil mobile, avec la possibilité de être capable d’utiliser Touch ID ou Face ID pour le rendre plus confortable. Dans macOS, il nous indique même les mots de passe que nous utilisons plus d’une fois ou sont trop faciles à deviner.

Notes verrouillées par code

Une quatrième façon d’avoir nos mots de passe à portée de main et synchronisés sur nos appareils est utiliser un service de notes qui peut être synchronisé, pour noter les mots de passe dans l’une de ces notes. Logiquement, ce service doit avoir la possibilité de bloquer la note où nous écrivons les mots de passe, car les écrire dans une note sans protection est trop dangereux. Bien sûr, nous ne recommandons pas du tout de faire cela.

Notes de pommePar exemple, vous pouvez protéger vos notes individuellement avec un mot de passe. De cette façon, nous pouvons avoir une ou plusieurs notes protégées dans lesquelles nous gardons nos mots de passe et le reste des notes avec des informations moins sensibles accessibles sans blocage. La protection est synchronisée sur tous les appareils Apple dont nous disposons et s’intègre à Face ID et Touch ID. Dans Applesfera, vous avez un tutoriel complet sur la façon de le faire.

Une autre alternative peut être des services de notes en ligne tels que Simplenote, dont les applications mobiles pour iOS et Android ont la possibilité de pouvoir être bloquées par un code numérique. C’est un bon moyen de protéger ce que nous écrivons dessus, bien que pour garantir cette protection, nous devrions essayer de ne pas ouvrir la session sur ce service sur les ordinateurs (il n’y a aucune possibilité d’appliquer ce bloc sur eux). Pour cette raison, c’est l’option la moins sûre que nous ayons examinée.

Nous ne pouvons pas partir sans insister sur l’importance, que vous utilisiez ou non un manager, que vos mots de passe sont sécurisés. Nous vous conseillons de ne pas l’utiliser dans divers services, et que ceux que vous utilisez présentent un certain niveau de complication afin que personne ne puisse facilement les déduire.

Image | Matin Brew