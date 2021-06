Quatre façons de profiter d’une éclipse solaire

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts : Op-Ed & Insights.

Samantha Rolfe, maître de conférences en astrobiologie et responsable technique principal à l’observatoire de Bayfordbury, Université de Hertfordshire

Les types d’éclipses solaires généralement représentés dans les films sont des éclipses solaires totales, un événement assez rare. C’est probablement ce à quoi vous pensez lorsque vous entendez le mot « éclipse ».

Une éclipse totale se produit lorsque la lune et le soleil s’alignent dans le ciel de telle sorte que la lune bloque toute la face du soleil – appelée totalité. Quelque part sur la Terre, celles-ci se produisent environ tous les 18 mois.

Mais nous ne pouvons pas tous faire l’expérience de la totalité à chaque fois, car l’ombre de la lune suit un chemin étroit sur la surface de la Terre. N’importe quel point de la Terre n’est susceptible d’en faire l’expérience qu’environ une fois tous les 375 ans.

Être capable de voir une éclipse solaire totale dépend fortement de votre emplacement et d’avoir un ciel sans nuages ​​(ou au moins des nuages ​​épars). Même si la totalité n’est pas très courante, vous aurez probablement de nombreuses éclipses solaires partielles depuis votre emplacement au fil des ans. Si vous avez la chance d’être sur le chemin d’une éclipse totale ou partielle, préparez-vous et sachez à quoi vous attendre.

Au Royaume-Uni, nous assisterons à une éclipse partielle le 10 juin 2021. Voici quelques suggestions sur ce qu’il faut faire pendant une éclipse.

1. Remarquez que la lune bloque la lumière et la chaleur du soleil

Pendant toute éclipse, le blocage de la lumière et de la chaleur du soleil signifie qu’il deviendra plus sombre et plus frais. L’obscurité et la fraîcheur dépendent de la quantité de soleil bloquée. Dans une éclipse partielle supérieure à 50%, suffisamment de lumière peut être bloquée pour donner l’apparence du crépuscule.

Cela peut dérouter la faune locale. Vous remarquerez peut-être que les oiseaux se taisent et que les chauves-souris commencent à sortir pour se nourrir, même si cela peut être le milieu de la journée.

Selon la période de l’année, vous voudrez peut-être apporter un pull ou un manteau. La température locale peut chuter de plusieurs degrés. En 2001, une baisse de 5 degrés Celsius (9 degrés Fahrenheit) s’est produite en Zambie pendant la totalité et en 1834, une différence de 15 degrés Celsius (27 degrés Fahrenheit) a été signalée.

2. Testez la théorie de la relativité d’Einstein

Newton pensait que la gravité était une force entre deux objets, mais la théorie de la relativité générale d’Einstein en 1915 reposait sur l’idée que la gravité fait plier l’espace-temps. Cela signifie que les objets massifs comme les étoiles font que la trajectoire de la lumière se courbe lorsqu’elle les dépasse.

Le soleil est un objet massif qui, selon la théorie d’Einstein, courberait la lumière des étoiles lointaines lorsqu’elle passerait devant elles. Normalement, le soleil est beaucoup trop brillant pour remarquer cette lumière. Mais, dans les quelques minutes sombres d’une éclipse totale, vous pouvez voir les étoiles près du soleil.

Il y a un peu plus de 100 ans, un homme du nom d’Arthur Eddington a organisé une expédition à deux endroits. Une équipe s’est rendue sur l’île ouest-africaine de Príncipe et l’autre à Sobral, au Brésil. Prendre des photographies de l’éclipse à partir de deux endroits a permis des mesures comparatives des positions des étoiles pour prouver que la théorie d’Einstein était correcte.

La gravité déforme l’espace-temps. (Crédit image : NASA/JPL-Caltech)

3. Pensez à nos ancêtres

Même si vous ne le saviez pas à l’avance, vous ne seriez pas concerné par une éclipse totale de soleil. Avec notre compréhension scientifique moderne des orbites des objets de notre système solaire, nous comprendrions pourquoi cela se produisait. Nous pouvons (et nous le faisons souvent) laisser les nombreuses éclipses, surtout partielles, nous passer inaperçues.

Les scientifiques anciens menaient des expériences sur la taille de la Terre, du soleil et de la lune il y a environ 2 000 ans, des expériences que vous pouvez essayer vous-même aujourd’hui. Nos ancêtres n’avaient pas notre compréhension moderne.

Ainsi, les cultures du monde entier ont inventé des histoires pour expliquer ce qui se passait. Les éclipses solaires historiques ont forcé une trêve entre des nations en guerre, ont effrayé un roi à mort et étaient généralement considérées comme des présages.

Que se passe-t-il pendant une éclipse solaire. (Crédit image : Shutterstock/Andramin)

4. Regardez-le se produire – en toute sécurité

Nous vivons à une époque sur cette planète où la distance de l’orbite de la lune signifie que la taille apparente du soleil et de la lune est approximativement la même dans le ciel. La lune s’éloigne très lentement de la Terre, donc les éclipses solaires totales ne seront pas toujours appréciées par nos descendants.

Dans les jours précédant l’événement, vérifiez la météo et notez l’heure du début, le point maximum et la fin de l’éclipse.

Vous pouvez observer en toute sécurité une éclipse partielle ou totale de soleil avec des objets de la maison – des caméras à sténopé faites maison ou même une passoire de cuisine peuvent être utilisées. Ne regardez jamais directement le soleil sans équipement spécialisé, car cela peut causer des lésions oculaires permanentes.

Une chose étrange que nous ne comprenons pas lors d’une éclipse totale sont les bandes d’ombre – des lignes de lumière et d’obscurité qui apparaissent sur le sol juste avant une éclipse. Si vous êtes sur le chemin de la totalité, vous pouvez essayer d’enregistrer n’importe quelle preuve d’eux.

Prendre même quelques minutes de votre temps pour remarquer et profiter de ces événements astronomiques peut vous aider à vous sentir plus connecté à l’environnement au sens large et à votre place sur la planète Terre.

