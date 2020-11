Quatre étudiants valenciens ont dû arriver pour qu’il soit facile de savoir ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire avec les restrictions COVID-19: c’est ce queCovid.es

La pandémie de coronavirus a conduit à des restrictions de toutes sortes. Le problème est que chaque communauté autonome et chaque province peuvent avoir ses propres restrictions, quelque chose qui peut rendre difficile de savoir exactement lesquels s’appliquent dans notre région. La solution peut être d’aller sur les bulletins officiels de chaque communauté, sur leurs profils officiels sur les réseaux sociaux ou de chercher l’information dans les médias, mais ne serait-il pas plus facile d’avoir une plateforme dans laquelle on saisit le code postal et résout le doute rapidement? C’est exactement ce que propose Covid.es.

Contrairement à ce qu’il pourrait sembler, queCovid.es n’a pas été créé par le gouvernement central, une communauté autonome, une fondation ou une entreprise privée. Ils l’ont créé de manière totalement altruiste David Muñoz, Luci Simón, Hamilton Leguizamon et Guillermo Colomar, quatre étudiants valenciens du double diplôme d’administration et de gestion et de génie informatique de l’Université polytechnique de Valence. Nous avons discuté avec Colomar pour en savoir un peu plus sur ce projet et ce que son développement a signifié.

« Les gens le poursuivaient »

Colomar nous dit que tout a commencé sur Twitter, voyant que « les gens l’exigeaient », bien que le déclencheur s’est produit dans un groupe WhatsApp dans lequel un participant a dit que « quelqu’un doit faire cela », se référant à une base de données accessible à partir de laquelle accéder facilement et simplement à l’information. Ce message a été transmis à son partenaire David et le projet a commencé.

Quelques semaines plus tard, les étudiants développaient la plateforme. Il y en a quatre, ni plus ni moins. « Pour le moment, oui, nous sommes quatre, mais il y a pas mal de volontaires avec beaucoup de propositions, comme des traductions dans les différentes langues co-officielles et autres. Il y a des traductions, des développeurs … il y a beaucoup de bénévoles, c’est cool », explique Guillermo.

Les quatre étudiants en charge du projet queCovid.es.

Le site Web a été lancé et ils l’ont commenté à un enseignant avec qui ils ont une bonne relation pour le déplacer. Un peu plus tard, Europa Press Comunidad Valenciana a publié la nouvelle, qui a été transmise à différents médias. C’était il y a six jours. À ce jour, son site Web a été couvert dans la presse traditionnelle, la télévision, la radio et différents médias en ligne. Cependant, le Web n’a explosé que lorsque WhatsApp est entré en jeu.

Le message de la chaîne WhatsApp en question.

« Ce qui a déclenché le problème était un chaîne WhatsApp que nous ne savons pas qui a écrit qu’il a commencé à être envoyé par tous les groupes là-bas et en ayant. Nous avons eu un très grand nombre de visites dimanche. « Combien? Nous avons demandé à Guillermo, qui dit que ce n’est que dimanche queCovid.es a reçu un million et demi de visites, pas mal pour un site qui vient d’être lancé.

Un très grand nombre de tweets ont également été publiés sur Twitter, l’un des plus curieux étant celui du comédien Ángel Martín. Aucun problème de serveur: c’est un web programmé à la main et son fonctionnement consiste en une requête vers une base de données, donc malgré l’avalanche d’utilisateurs, il n’y a pas eu de chutes.

Nouvelles du matin pour gagner du temps [10/11/20] pic.twitter.com/TnbI1RuUk9 – Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) 10 novembre 2020

Ce qui leur a coûté le plus au début était « la question des codes postaux. Il y a très peu de bases de données de codes postaux et celles qui existent sont payantes. Cela a été le plus grand défi au niveau du développement Web. Ensuite, il a été d’ajouter le restrictions, qui nous en avons déjà plus de 200, tous manuscrits et basés sur les journaux officiels« , dit Colomar. Cependant, » il y en a toujours un qui s’échappe, chaque commune a ses propres règlements et nous ne sommes pas allés aussi loin. Nous n’atteignons généralement pas les municipalités, par exemple. Nous le faisons généralement au niveau régional, sauf si la municipalité ferme, auquel cas nous l’incluons […] Ce serait fou de tout mettre en œuvre, du moins pour le moment. «

À l’heure actuelle, les étudiants se concentrent sur le fait de le faire à un niveau général pour que cela fonctionne bien, mais ils ont défis importants en Galice (pour les Consellos), Madrid (qui compte 40 aires de santé) et Andalousie (qui dépend de chaque commune). À l’heure actuelle, la plate-forme se concentre sur les communautés autonomes et les provinces, même s’il apparaît également s’il y a confinement ou fermeture dans une municipalité. « Hier un ami m’a envoyé un PDF avec les restrictions de sa ville et que, à tant, tant, on n’arrive pas pour le moment. »

Premièrement, ils veulent que toutes les restrictions soient bien liées, « quelque chose qui, je pense, va être compliqué car ils les mettent constamment à jour », dit Colomar, mais l’équipe n’exclut pas l’ajout de restrictions plus spécifiques. En principe, ils devront être chargés de les atteindre, mais le Web a un formulaire où les utilisateurs peuvent leur envoyer des informations. Actuellement, ils ont reçu plus d’un millier d’entrées. «Nous sommes très conscients de cette forme», dit le Valencien.

C’est ainsi que les restrictions de queCovid.es sont affichées.

C’est un outil vraiment utile et il met une question importante sur la table: s’il est facile ou non d’accéder aux informations officielles sur les restrictions de chaque communauté autonome ou province. Guillermo pense que « c’est assez difficile ». « Par exemple, l’autre jour, j’étais aux Baléares, et vous devez entrer dans le bulletin régional qui vous redirige également vers un plan de réglementation contre le COVID … à la fin il arrive un moment où nous limitons. Par exemple, nous ne mettons pas de restrictions sur couvre-feu, nous avons mis l’heure du couvre-feu et «sauf exceptions autorisées», nous ne pouvons pas entrer dans les détails. »

Utilisateur vous pouvez toujours aller au bulletin officiel, bien que Guillermo estime qu’il est difficile d’accéder aux restrictions, car les bulletins contiennent non seulement les restrictions, mais aussi d’autres mesures prises séparément. « Cela dépend du moment où il est assez difficile de tout trouver. »

Guillermo est loin de critiquer un gouvernement ou une autonomie en particulier, mais comprend « qu’il est assez difficile d’accéder aux restrictions. Ce n’est pas facile, même avec Internet, il est difficile de parvenir à des résolutions […] et c’est ce qui se passe, que si vous ne connaissez pas la réglementation, vous ne pouvez pas vous conformer, et c’est la tâche des autonomies de révéler quelles sont les restrictions de chaque moment, et ce n’est pas une tâche facile, bien sûr. Il y a des autonomies qui font mieux face au défi et d’autres qui ne le font pas, bien sûr « .

Un projet gratuit sans soutien financier

Et si c’est difficile pour l’autonomie, il est possible d’imaginer le défi que cela pose pour ces quatre étudiants qui combiner études, projets personnels et gestion web. Guillermo plaisante sur le fait qu’il est « au sommet » et dit qu’il leur faut beaucoup de temps pour gérer et mettre à jour le Web, surtout maintenant qu’il a une avalanche d’utilisateurs. Et tout cela sans financement.

La plateforme n’a le soutien d’aucune entité, publique ou privée. Le seul argent qui entre vient de dons altruistes. Cependant, le potentiel de Covid.es a suscité l’intérêt des « entités », qui ont déjà contacté l’équipe d’étudiants pour collaborer avec eux de différentes manières. En aucun cas, ils ne prévoient de mettre des annonces sur leur site Web. «Notre intention n’était pas d’ajouter des publicités, ce qui nous aurait permis de bien mieux maintenir le projet, mais la question des dons ne fonctionne pas mal non plus.

En n’ayant pas le soutien des organismes publics ne peut garantir que les informations publiées sont exactes et correctes à cent pour cent au moment de leur lecture. Si quelque chose n’a pas été mis à jour, cela peut prêter à confusion « et c’est le gros problème de la plate-forme », estime Colomar, qui assure qu’ils travaillent à tout mettre à jour le plus rapidement possible. « L’important à propos de la plate-forme est que tout est correct et c’est là que nous en sommes maintenant. »



Des restrictions peuvent être trouvées dans les bulletins officiels, bien qu’elles soient toujours faciles à trouver ou à comprendre. Cette image montre une capture du Bulletin Extraordinaire numéro 77 du 11/08/2020 de la Junta de Andalucía.

Les informations publiées sur le Web sont vérifiées et contrastées, mais les quatre étudiants ne bénéficient du soutien d’aucun enseignant, tuteur, guide ou organisme qui donne leur approbation. « Pour le moment, nous n’avons le soutien ni de l’université ni d’aucune institution publique. Qu’il y en ait dans le futur ou non, c’est quelque chose qui dépend d’eux, pas de nous«C’est précisément pour cette raison que les contributions des gens sont si précieuses, car elles les aident à identifier les erreurs dans des données spécifiques, telles qu’une date ou une heure.

En fin de compte, il y a quatre personnes et maintenir une base de données comme celle-ci constamment mise à jour est un défi. Les bénévoles ne manquent pas pour aider, mais ils préfèrent les interviewer et apprendre à les connaître parce que « vous ne pouvez pas laisser n’importe qui accéder à la base de données et changer les choses, cela peut être un désastre ».

Les quatre étudiants ne pensaient pas qu’ils allaient avoir un tel impact et un tel accueil. « Nous pensions que cela fonctionnerait et qu’il y aurait des gens qui entreraient leur code postal de temps en temps, mais pas que ça allait être si fou. » Vos attentes pour l’avenir sont travailler pour que la plateforme devienne un standard et bénéficier du soutien des communautés autonomes. Ils sont également ouverts aux contributions des municipalités, non seulement au niveau monétaire, mais aussi en fournissant des informations.

«L’idée est que toute personne qui peut et veut entrer son code postal et connaisse les restrictions qu’il a», explique Colomar. « Nous n’avons aucun objectif de le monétiser. Nous sommes des étudiants, ce n’est pas une entreprise privée qui a décidé de le faire ou quelque chose comme ça. Au final, l’idée est d’essayer de devenir un standard et que cela fonctionne tant que durent les restrictions, qui je l’espère seront peu importantes », conclut le valencien.