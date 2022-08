Quatre ans plus tard, Call Of Duty: Black Ops 4 dévoile les informations sur la mission annulée

Après quatre ans, des informations sur la campagne annulée de Call of Duty: Black Ops 4 ont fait surface. Ce jeu est le seul de la série sans fonctionnalité solo distincte.

Selon Eurogamer, l’utilisateur Reddit Purpletoaster20 a publié une description détaillée d’une campagne de « service en direct partagé » qui se connecterait aux modes multijoueurs et aux experts de Black Ops 4.

Selon la publication, le rapport est venu après des mois d’enquête et de consultation avec les personnes impliquées dans l’effort abandonné. Il contenait également plus de 400 photos, y compris des illustrations conceptuelles, des illustrations originales et une planification d’itinéraire précoce, ce qui a donné plus de crédibilité à la fuite.

L’Organisation mondiale des Nations Unies (WUN) et l’Armée populaire libre (FPA) sont les deux principaux groupes restants dans l’ordre mondial post-pandémique et post-catastrophe climatique. Le joueur doit décider quel camp soutenir au combat.

Le jeu aurait une dynamique de «course à l’arrivée» à deux contre 2 et se jouerait également seul. Selon les équipes qui atteignaient leurs objectifs en premier, l’état du monde changerait, générant essentiellement une variété de rencontres de campagne distinctes basées sur la performance et l’allégeance.

Par exemple, le FPA a infiltré un centre de données à Zurich, en Suisse, dans le but d’obtenir des informations cruciales dans une tâche intitulée Contrôle des données, qui obligeait inévitablement les joueurs à tuer un certain nombre d’ennemis dans le processus.

La campagne a apparemment eu lieu après les événements de Black Ops III et s’est déroulée en 2070, parfois appelée « l’année du chaos ».

Cependant, dans la mission de point de vue opposé, le WUN s’est infiltré dans les niveaux les plus bas de l’installation et a posé des explosifs afin de l’éliminer. L’ensemble de l’installation serait démoli et le WUN gagnerait si les joueurs du WUN étaient capables de l’accomplir avant que les informations du FPA ne soient recueillies.

Chaque groupe a un « gestionnaire » unique, un personnage qui guide les joueurs à travers chaque mission et gère généralement la campagne, conçu par le développeur de jeux Treyarch pour accompagner le jeu.