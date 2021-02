Quatre ans et 14 sorties dans l’espace plus tard, la Station spatiale internationale a déjà ses nouvelles batteries installées

Les astronautes de la Station spatiale internationale viennent d’achever un important processus de modernisation: changer les piles. Quatre ans après le début de la mission et après 14 sorties dans l’espace, les astronautes ont placé la dernière batterie lithium-ion dans le système, un système qui devrait fonctionner jusqu’à ce que l’ISS atteigne la fin de sa vie utile.

Mais attendez, la Station spatiale internationale n’utilise-t-elle pas des panneaux solaires? Pourquoi avez-vous besoin de piles? Effectivement, l’ISS a des panneaux solaires pour se nourrir de la lumière du soleil, mais il voyage également à 7,66 kilomètres par seconde. Cela signifie que toutes les 45 minutes passe d’une zone claire à une zone sombre. Dans les zones éclairées, le Soleil est chargé d’alimenter la Station et de recharger les batteries, batteries qui permettront à l’ISS de continuer à fonctionner lorsqu’il passe à une zone sombre.

180 kilos chacun

L’astronaute de la NASA Jessica Meir est photographiée lors d’une sortie dans l’espace qu’elle a prise avec l’astronaute de la NASA Christina Koch Jessica Meir pour installer de nouvelles batteries lithium-ion.

La Station spatiale internationale, jusqu’à présent, utilisait des batteries rechargeables nickel-hydrogène. Chacune de ces batteries avait un durée de vie d’environ 6,5 ans, il fallait donc les remplacer périodiquement. Les batteries NiH2 ont été fabriquées par Space Systems / Loral (aujourd’hui SSL), une filiale de Maxar, qui travaillait dans le cadre d’un contrat avec Boeing NASA Systems. Jusqu’à présent, l’ISS avait 48 batteries NiH2.

Cependant, en 2017, le processus de modernisation a commencé. L’idée était de remplacer les batteries NiH2 par des batteries lithium-ion, principalement une question de capacité. Les batteries Li-ion peuvent stocker deux fois plus de charge que NiH2, ce qui, pour des raisons pratiques, signifie que l’ISS a besoin de la moitié des batteries. En fait, le processus de remplacement étant maintenant terminé, l’ISS passe de 48 batteries à seulement 24.

Une seule batterie lithium-ion (et sa plaque d’adaptation correspondante) remplace deux batteries nickel-hydrogène. L’électricité de ces batteries est utilisée pour littéralement tout. Lorsque l’ISS traverse une zone sombre, les batteries alimentent le système de survie des astronautes, mais aussi les aspirateurs que leurs invités utilisent pour garder la station propre. Chaque batterie pèse 180 kilos.

En 2009, le Programme de la Station spatiale internationale a mené une étude pour déterminer la faisabilité de remplacer les anciennes batteries par des neuves. Cela a été approuvé en 2011, la production des batteries (par Boeing et Aerojet Rocketdyne, entre autres) a commencé en 2014 et en décembre 2016, le processus de remplacement a commencé. Après quatre vols du véhicule de transfert japonais H-II et 14 sorties dans l’espace réalisées par 13 astronautes différents, le système d’alimentation a été complètement amélioré.

La première livraison de batteries a été effectuée fin 2016 et le dernier lot a été livré en mai 2020. Les contrôleurs au sol ont utilisé le Canadarm2 (le bras robotique) pour placer les batteries dans les panneaux solaires à proximité, mais dans les plus éloignés. les astronautes devaient le faire eux-mêmes. Cela n’a pas été un processus facile, car il y a eu des pannes dans certaines batteries, mais finalement le processus est terminé.

La prochaine étape de la modernisation de l’ISS se concentre sur les panneaux solaires. « Dans les prochaines années, six nouveaux panneaux solaires arriveront à la Station spatiale internationale à bord de trois cargos SpaceX », disent-ils de la NASA. Les panneaux solaires actuels approchent de la fin de leur vie utile et les nouveaux fourniront chacun plus de 20 kilowatts d’énergie. « La paire de panneaux solaires non couverte restante et les anciens panneaux partiellement ombragés restant en place sous les nouveaux panneaux continueront de générer environ 95 kilowatts d’électricité pour un total de 215 kilowatts d’énergie disponible pour soutenir les opérations de la station une fois terminées. » Conclut NASA.

