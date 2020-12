Quatre actions qui mettent fin à la souffrance

Il existe de nombreuses situations dans le monde qui nous dérangent et qui causent des souffrances dans nos vies. Cependant, nous pouvons réduire cette souffrance si nous apprenons quatre façons d’agir dans le monde, qui ont la force de changer toutes les situations qui se produisent, car lorsque nous changeons nos attitudes face aux événements, les événements changent également. Combien de fois avez-vous agi puis avez-vous regretté? Combien de fois avez-vous pensé que vous auriez dû prendre des décisions différentes dans une situation?

L’objectif des 4 actions est de créer un guide pour comment agir dans le monde, pour la réduction de la souffrance et des causes qui la provoquent, basé sur le principe de générer du bénéfice pour les êtres et pour soi-même, visant la réduction et si possible la cessation de la souffrance.

La première action est la capacité de ne pas être affecté par les situations, de ne pas être emporté par la mer d’émotions qui vous inonde à chaque fois qu’un événement remarquable se produit. C’est la capacité centrale, car si nous ne sommes pas capables de maintenir notre calme intérieur lors d’événements dérangeants, nous ne pourrons pas agir avec un esprit clair. L’esprit ne peut pas être aveuglé par l’émotion. Il faut percevoir l’émotion qui surgit au moment du phénomène, tout comme une personne assise sur le rivage regardant les vagues se former et se dissoudre à chaque va et vient de la mer, et ayant la capacité de ne pas suivre l’émotion, ou bien j’ai suivi elle, mais avec liberté et conscience de son action. Cette action que nous appelons l’action du pouvoir.

La deuxième action est la capacité de la personne à calmer l’autre, à comprendre que chaque personne a une vision de la réalité. On peut dire que c’est une action pacificatrice, car elle pacifie l’autre et aussi lui-même au moment où la personne comprend la vision de l’autre. Chaque personne a une façon de voir le monde et souvent ces points de vue se heurtent. Mais si nous développons la capacité de voir l’autre et de comprendre, aussi petite que soit cette compréhension, nous pouvons nous pacifier et pacifier les autres.

La troisième action se réfère à voir chez les autres des qualités et des caractéristiques positives, même si cette personne manifeste actuellement des caractéristiques négatives. L’action de pouvoir ici est importante, car si cette personne vous fait du mal, il sera impossible de voir des choses positives en elle si vous êtes entraîné par la négativité. Mais si nous avons l’action du pouvoir, nous pourrons voir que la personne est dans l’erreur et qu’elle a d’autres qualités. Nous pouvons donc y activer ces qualités et augmenter son répertoire. C’est pourquoi cette action est appelée action incrémentielle.

La quatrième action est lorsque nous devons empêcher l’autre d’avoir des attitudes négatives qui apporteront de la souffrance. Ainsi, nous devons empêcher la personne d’agir de manière négative et de produire plus de problèmes. De cette façon, nous utilisons l’action de colère. Voir que l’action en colère n’est pas en colère, elle ne se fait pas dans la colère ou avec l’idée de punir l’autre. C’est une action qui vise à éviter les attitudes qui produisent plus de problèmes et de résultats négatifs. Un exemple est la mère qui punit son enfant. Cette mère enseigne à son fils certaines limites, afin qu’elle comprenne qu’il ne peut pas faire tout ce qu’il veut.

Vous pouvez développer chaque action, mais vous avez besoin que l’action de pouvoir ne soit pas réalisée, de sorte que vous ayez un discernement sur la façon d’agir dans chaque situation. Si vous souhaitez en savoir plus sur chaque action, vous pouvez m’écrire avec vos questions. Mon prochain texte répondra donc à vos questions. Envoyer à: [email protected], de cette façon, je saurai si je vous aide à atteindre votre objectif: être toujours plus heureux.