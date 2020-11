Qu’arrivera-t-il à Jo et Jackson dans la saison 17? Les personnages ont choqué tout le monde dans la première

[Spoiler alert: Grey’s Anatomy Season 17 premiere.] L’acteur Camilla Luddington a déclaré aux fans le L’anatomie de Grey La première de la saison 17 en valait la peine – et elle a livré. L’épisode prolongé a mis les fans au courant des médecins du Grey Sloan Memorial. Mais les moments entre Jo (Luddington) et Jackson (Jesse Williams) se sont L’anatomie de Grey spectateur dans leurs traces. Voici ce qui s’est passé et à quoi s’attendre pour aller de l’avant.

Qu’est-il arrivé à Jo et Jackson lors de la première de la saison 17 de Grey’s Anatomy?

Dans un flashback pendant la L’anatomie de Grey Première de la saison 17, Jo a demandé à Jackson une «faveur sexy» – c’est-à-dire un branchement de rebond. Comme vous vous en souvenez probablement, Jo a divorcé après qu’Alex (Justin Chambers) ait quitté Seattle pour être avec Izzie (Katherine Heigl) et leurs jumeaux. Alors Jo a demandé à Jackson d’être «le pont sur le mari qui m’a abandonné». Elle a également dit qu’elle avait choisi Jackson parce qu’il était quelqu’un en qui elle pouvait avoir confiance.

Plus tard dans la soirée, Jo est allé chez Jackson pour leur aventure d’un soir. Jo était apparemment prêt pour le branchement occasionnel. Pendant ce temps, Jackson a fait tout son possible, lui faisant même une planche de charcuterie. Mais même ainsi, les deux parties ont tracé leurs limites, notant que Jackson agissait simplement comme le pont de Jo.

Lorsque le couple a commencé à s’embrasser, Jo a fondu en larmes. Ils se sont arrêtés et Jackson a réconforté son collègue. Puis dans le présent, Jo et Jackson ont vécu ensemble quelques moments difficiles. Finalement, Jo a admis qu’elle était mortifiée après avoir «sniffé» dans la bouche de Jackson. Mais finalement, les chirurgiens de Gray Sloan ont compris que Jo n’était pas prête pour le pont. Donc Jackson et Jo ont terminé l’épisode en amis.

Camilla Luddington explique ce que Jo a ressenti lors de la première de la saison 17 de Grey’s Anatomy

Camilla Luddington comme Jo sur «Grey’s Anatomy» | Gilles Mingasson / ABC via Getty Images

Dans une interview avec E! Nouvelles après la L’anatomie de Grey Première de la saison 17, Luddington a parlé de l’espace libre de Jo après la sortie d’Alex. L’acteur a laissé entendre que Jo n’allait pas bien dans le flashback – mais elle y arrive.

«Je pense que Jo est en train de sortir de ce chagrin, et c’est un processus lent et je pense qu’elle essaie de comprendre ce dont elle a besoin», a déclaré Luddington. «Je pense qu’elle avait vraiment l’impression que le sexe était ce dont elle avait besoin. Elle avait besoin du pont – du pont sexuel.

Luddington a également applaudi Jo pour «se défendre», car elle a directement demandé à Jackson ce dont elle avait besoin. Cela dit, Luddington a noté que son personnage n’était pas encore prêt pour cela.

«Je pense qu’elle n’était pas prête et c’est pourquoi elle a pleuré», dit-elle. « Mais je pense qu’elle se fraye lentement un chemin pour sortir de ce chagrin. »

Jo et Jackson finiront-ils ensemble sur «Grey’s Anatomy»?

Camilla Luddington comme Jo et Jesse Williams comme Jackson sur «Grey’s Anatomy» | Gilles Mingasson / ABC via Getty Images

Je parle toujours avec E! News, Luddington a taquiné ce que les fans peuvent attendre de Jo L’anatomie de Grey Saison 17. Mais pour le moment, le prochain voyage de Jo pourrait ou non avoir rien à voir avec Jackson, car l’acteur a laissé entendre que son personnage naviguerait dans la vie de célibataire.

« Je pensais à la façon dont nous n’avons vraiment jamais vu Jo célibataire », a déclaré Luddington. «En tant qu’actrice, je suis ravie de la jouer dans cette nouvelle vie de célibataire. À quoi ressemble Jo Wilson célibataire? À quoi ressemble-t-elle, peut-être sortir ensemble? Je veux voir ça et je suis ravi de jouer ça.

Pendant ce temps, dans une interview avec Cosmopolitan, Luddington a révélé ce L’anatomie de Grey Ventilateurs pouvez attendez de Jo et Jackson dans la saison 17.

« Ce que je vais partager, c’est que je pense que c’est au moins le germe d’une amitié, parce que je pense qu’ils ont partagé quelque chose d’intime, même si cela n’est pas allé très loin », a déclaré Luddingnton. «Je pense qu’ils étaient tous les deux très vulnérables à ce moment-là.»

L’acteur a également souligné que tout le monde avait besoin de quelqu’un sur qui s’appuyer au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

«Je pense que dans COVID, aussi, vous devez vous appuyer sur les gens», a déclaré Luddington. «Je pense que vous les verrez commencer à trouver cela, au moins, l’un dans l’autre.

