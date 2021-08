Qu’arrive-t-il aux femmes et aux filles en Afghanistan sous le régime des talibans ? Malala Yousafzai s’exprime

À 11 ans, Malala Yousafzai a blogué pour BBC Urdu sous le pseudonyme de Gul Makai sur ses expériences de vie au Pakistan après que les talibans ont pris le pouvoir en 2008 et ont interdit aux filles d’aller à l’école.

Peu de temps après être devenue une jeune militante luttant pour l’accès des femmes à l’éducation, en 2012, elle a été abattue en la tête à l’âge de 15 ans alors qu’il rentrait de l’école en bus par un tireur taliban. Elle

Désormais, les talibans contrôlent l’Afghanistan après avoir pris le palais présidentiel dans la capitale Kaboul.

Et si l’on s’en tient à l’expérience de Yousafzai et au précédent régime des talibans sur l’Afghanistan et d’autres États, les femmes et les filles pourraient être leur cible la plus vulnérable.

Qu’arrive-t-il aux femmes et aux filles en Afghanistan sous le contrôle des talibans ?

Les femmes et les filles risquent de perdre leurs droits et libertés sous le nouveau régime, laissant beaucoup d’entre elles craignant pour leur vie.

Les filles afghanes peuvent se voir refuser l’éducation.

Pendant la domination afghane des talibans avant l’invasion menée par les États-Unis en 2001, les femmes n’avaient pas le droit de recevoir une éducation.

Cependant, l’équité entre les sexes dans l’éducation a fait des progrès exponentiels au cours des deux dernières décennies. Les filles représentaient 39 % des 9,5 millions d’étudiants en Afghanistan l’année dernière.

Les filles risquent désormais de subir le même sort que Yousafzai et d’autres femmes dans les zones contrôlées par les talibans qui se sont vu refuser l’accès à l’éducation.

Les talibans déclarent officiellement qu’ils ne s’opposent plus à l’éducation des femmes mais, dans la pratique, très peu de filles dans les États dirigés par les talibans vont à l’école après la puberté, voire pas du tout.

Selon certaines informations, des femmes de l’université de Herat, dans l’ouest de l’Afghanistan, sont déjà refoulées alors qu’elles tentaient d’entrer.

Les femmes pourraient être soumises au mariage forcé avec des soldats talibans.

Les commandants talibans auraient exigé que les communautés livrent les femmes célibataires afin d’épouser leurs combattants dans les zones contrôlées par les talibans.

L’homme politique afghan et actuel porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, répondu via Tweet qui disait : « Toutes ces affirmations selon lesquelles l’Émirat islamique d’Afghanistan force les gens à marier leurs jeunes filles à des moudjahidines sont totalement fausses. C’est une propagande empoisonnée.

Les femmes peuvent se voir interdire de sortir sans homme.

Lors de leur dernier règne sur l’Afghanistan, les talibans ont interdit aux femmes de sortir sans un parent masculin.

Dans une histoire anonyme récente d’une femme à Kaboul, elle affirme qu’une fois informées du nouveau contrôle des talibans en Afghanistan, les femmes ont tenté de fuir mais n’ont pas été autorisées à prendre les transports en commun parce que le conducteur craignait les conséquences du transport d’une femme.

Elle écrit que de nombreuses femmes craignaient d’être battues si elles ne portaient pas la burqa.

Bien que la burqa ne doive pas être considérée comme un symbole d’oppression – de nombreuses femmes choisissent de les porter pour des raisons religieuses – de nombreuses femmes afghanes craignent, à juste titre, de perdre cette capacité de choisir.

Dans l’article, elle parle de soldats talibans qui se moquent des femmes dans la rue.

« ‘Allez mettre votre chadari [burqa], s’exclama l’un d’eux. « Ce sont vos derniers jours dans la rue », a déclaré un autre. « Je vais épouser quatre d’entre vous en un jour », a déclaré un troisième. »

Les femmes peuvent perdre le droit à l’autonomie sur leur propre vie et être incapables de mener à bien leurs journées sans un homme.

