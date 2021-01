Quarantaine (à nouveau) au Pérou: comment cette mesure affecterait-elle l’industrie de la musique? | 45S

Le 16 mars 2020, le Pérou était paralysé. Une publicité diffusée à la télévision nationale la veille indiquait les nouvelles règles dans lesquelles le pays vivrait en raison de la pandémie de covid-19. L’une des plus drastiques a été la mise en place d’une quarantaine générale, suspendant toutes sortes d’activités, à l’exception de celles de première nécessité comme le transport, la fourniture de produits ménagers et, bien entendu, le service de santé.

C’était le prélude à une triste agonie, où l’économie se fissurait au point que des milliers de personnes se retrouvaient sans emploi et que d’autres devaient se réinventer pour survivre. Le secteur formel, mais surtout le secteur informel, ont ressenti les effets de cette crise qui ne montre pas encore de signes de fin.

Avec le temps, tout se normalisait et il semblait que peu à peu le pays se stabilisait, alors ils ont commencé à ouvrir des centres commerciaux, des restaurants et une activité commerciale récupérée à nouveau d’un coup si dur qu’il a reçu. Dans ce contexte, les concerts ont été envisagés dans le cadre de cette relance économique et beaucoup d’entre eux ont déjà été réalisés depuis la fin de l’année dernière.

Cependant, le 26 janvier 2021, le président du Pérou, Francisco Sagasti, a indiqué que Lima et 10 autres départements du Pérou sont confrontés à une deuxième vague d’infections, de sorte que la quarantaine reviendra comme dans les premiers jours de l’urgence sanitaire. Cela signifie qu’ils fermeront les centres commerciaux, les restaurants (seul le service de livraison fonctionne), et évidemment les concerts, endommageant davantage l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie.

Dans cette note, nous tenterons d’analyser le panorama que connaîtrait l’industrie de la musique face à cette nouvelle quarantaine, une mesure qui résulte d’une mauvaise gestion à la fois du citoyen et de certaines entités étatiques pour contrer la propagation de ce virus.

Annulation de tous les concerts à moyen terme (jusqu’à nouvel ordre)

Depuis la fin de l’année dernière, divers artistes de la scène péruvienne locale se sont présentés pour le plus grand plaisir de leurs adeptes. Rafo Ráez, La Nueva Invasión, Carlos Samamé (imitateur de Gustavo Cerati de Yo Soy), entre autres, ont donné des concerts à capacité réduite et respectant les protocoles de biosécurité.

Cependant, avec l’arrivée de ce nouveau confinement, il est inévitable d’indiquer que tous ces événements doivent être suspendus indéfiniment. Cela affecte principalement les organisateurs et les artistes, surtout sur le plan économique.

Cette deuxième vague d’infections nous obligera à nous conformer à ce qui a été promulgué pour éviter de devenir vulnérables à la contraction de cette maladie et continuer à proliférer, ce qui aggraverait la situation dans laquelle nous vivons déjà. Il est très important de suivre les recommandations pour que ce soit fini une fois pour toutes.

Ce que nous pourrions proposer, dans ce cas, c’est que les artistes reçoivent également un bonus comme cela a déjà été fait avec la population la plus vulnérable, puisque nous avons vu qu’ils entrent également dans le groupe susmentionné parce qu’ils vivent au jour le jour ou de leur vie. les performances.

Annulation de plusieurs festivals déjà annoncés

Cela va de pair avec ce qui précède, car nous vivons dans un environnement d’incertitude qui ne permet pas de projets futurs pour le moment.

Des festivals comme Vivo X el Rock ont ​​annoncé que leur nouvelle édition serait cette année, prévue pour septembre, après avoir été annulée en 2020. Cependant, si la situation continue comme elle est, il est très probable qu’elle devra également être suspendue jusqu’à nouvel ordre.

C’est très inquiétant car cela indiquerait que les organisateurs perdraient du temps et de l’argent, donc une subvention économique à ce secteur serait aussi l’idéal pour éviter d’atteindre, de manière extrême, le point suivant.

Certaines sociétés de production indépendantes pourraient disparaître

C’est un scénario extrême, mais si les choses ne changent pas ou s’il n’y a pas de plan d’urgence pour essayer d’amortir ce qui est perdu dans ce domaine, de nombreuses sociétés de production cesseront d’exister.

Après presque un an sans pouvoir facturer, avec une équipe derrière qui travaille pour eux, il est très difficile de continuer à maintenir une entreprise qui n’a pas encore été ouverte au public et qui doit avoir certains protocoles pour fonctionner comme la réduction de capacité, entre autres.

Nous ne disons pas que c’est mal, au contraire, nous applaudissons que cette industrie soit incluse depuis un certain temps avec toutes les mesures de biosécurité respectives à réaliser et les concerts qui ont déjà eu lieu en sont la preuve, ils étaient un Succès. Mais, à mesure que la situation évolue, cela a eu recours à des dépenses plus importantes et avec l’incertitude que l’événement sera annulé.

Espérons que cela ne se produise pas. C’est pourquoi il est de la responsabilité de chacun d’arrêter l’avancée du virus afin que nous puissions avoir notre vie de rêve avant la pandémie, ou quelque chose de similaire.

La pandémie ne s’arrête pas. Il est de notre devoir de continuer à prendre soin de nous-mêmes pour que les cas disparaissent ou, dans le meilleur des cas, que cela se termine. Espérons que les prochains jours seront beaucoup plus encourageants.