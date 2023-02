Quantumania Star adresse son retour surprise dans la saison 3 de Mandalorian

Katy O’Brian peut être l’un des plus récents ajouts à l’univers cinématographique Marvel, apparaissant comme le combattant de la liberté Quantum Realm Jentorra dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Pourtant, elle est déjà apparue dans une autre grande franchise appartenant à Disney. Après avoir joué le rôle d’officier des communications dans quatre épisodes de Le Mandalorien, O’Brian ne croyait pas qu’elle reviendrait à nouveau dans la série Star Wars. Elle a fait part de sa surprise dans une récente interview avec Collider. Dit-elle:

« Une surprise totale … ​​Le truc avec The Mandalorian, c’est que vous ne savez jamais ce qui va se passer. Ils vous font lire des lignes de plusieurs manières différentes. Comme, ‘Ok, alors celui-ci peut-être que tu es un chien dans l’âme.’ [Laughs] ‘Celui-là peut-être que tu es mauvais, peut-être que tu es bon.’ Donc, ils vous font juste le lire de plusieurs façons et quand vous voyez le produit final, vous vous dites : ‘Oh, d’accord. Je suppose que c’est mon caractère maintenant. Ils sont si secrets que vous ne savez jamais ce qui se passe. Jamais. Et je suis juste très reconnaissant d’être toujours capable et prêt à prendre l’appel et ils ont tendance à être très flexibles aussi.

C’est tellement difficile de trouver une trame de fond quand personne ne sait où vous allez. [Laughs] Ou du moins personne ne vous le dira. Donc j’ai juste utilisé les circonstances. J’ai en quelque sorte utilisé, vous savez, quel est votre rôle? Quel est le but de la scène ? Que devez-vous faire et que faut-il faire ? De quoi l’autre acteur a-t-il besoin ? Et puis laissez-les en quelque sorte prendre les performances qu’ils veulent. C’est dur. »