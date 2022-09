Quantum Leap Revival rendra hommage à la série originale

Une fois de plus, un scientifique courageux s’est retrouvé piégé dans le passé, face à des images miroir qui ne sont pas les siennes, et poussé par une force inconnue à changer l’histoire pour le mieux alors que le Saut quantique la renaissance commence sur NBC. Cette fois-ci, ledit scientifique est joué par Raymond Lee, l’acteur expliquant à Screenrant comment le nouveau Saut quantique série rendra hommage à l’original bien-aimé.





« Nos showrunners et créateurs étaient de grands fans de l’original, il leur incombait donc de s’assurer qu’ils rendent justice à l’émission originale. Mais ils gardent également à l’esprit que nous sommes en 2022 et que beaucoup de choses ont changé en trente ans, il est donc important pour nous de créer un tout nouveau spectacle.

Reprenant trois décennies après que le Dr Sam Beckett (Scott Bakula) est entré pour la première fois dans le Saut quantique accélérateur et disparu, une nouvelle équipe, dirigée par le physicien Ben Song (Raymond Lee), a été constituée pour relancer le projet dans l’espoir de comprendre les mystères derrière la machine et l’homme qui l’a créée. Tout change, cependant, lorsque Ben fait un saut non autorisé dans le passé, laissant l’équipe derrière pour résoudre le mystère de la raison pour laquelle il l’a fait.

FILM VIDÉO DU JOUR

Alors que la star originale Scott Bakula n’apparaîtra pas dans le nouveau Saut quantique, Lee a révélé que la série regorgerait de liens et d’oeufs de Pâques. Tout en apportant quelques modifications et en élargissant le monde exploré pour la première fois dans les années 80 et au début des années 90.

«Nous allons trouver tous les moyens d’avoir des liens avec les personnages et des œufs de Pâques et beaucoup de trucs juteux pour tous les fans d’origine. Mais aussi, nous allons plonger profondément dans une partie de la mythologie plus tard dans la saison. Les algorithmes ont parcouru un long chemin; assez longtemps pour que [my character] Le Dr Ben Song a pu aller au-delà de ce que le Dr Sam Beckett a pu faire. Il peut aller au-delà de la durée de leur propre vie, et c’est quelque chose de vraiment amusant avec lequel interagir.

Malheureusement, Scott Bakula ne reviendra pas pour le nouveau Saut quantique

CNB

Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur la question de savoir si l’original Saut quantique La star et acteur bien-aimé Scott Bakula reviendrait pour la série de redémarrage-slash-suite, Bakula lui-même a maintenant révélé que, malheureusement, il n’y aura aucune apparition du Dr Samuel Beckett.

« En janvier, le pilote a été vendu et un script m’a été envoyé parce que le personnage de Sam Beckett était dedans, ce qui est logique, non ? » Bakula a révélé la semaine dernière. « Comme beaucoup d’entre vous me l’ont demandé ces derniers mois, ‘Comment pourriez-vous faire QL sans Sam?’ (ou Al, d’ailleurs) Eh bien, je suppose que nous sommes sur le point de le découvrir. C’est l’histoire. Comme la série a toujours été chère à mon cœur, ce fut une décision très difficile de transmettre le projet, une décision qui a bouleversé et dérouté tant de fans de la série originale.

Ainsi, alors que Beckett faisait initialement partie du plan, Bakula a finalement décidé de ne pas reprendre le rôle de Saut quantique. Une décision qui, comme il l’admet lui-même, aura laissé de nombreux fans « bouleversés » et « confus ».

Bakula a souhaité le meilleur à la nouvelle série en disant: «Je croise les doigts pour que ce nouveau casting et cette nouvelle équipe aient la chance de puiser dans la magie qui a propulsé le saut quantique original dans les cœurs et les esprits des générations passées et présentes. Je leur souhaite bonne chance et bon saut !

La Saut quantique revival a été créée sur NBC le 19 septembre 2022.