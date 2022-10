Quantum Leap Revival obtient une commande de saison prolongée chez NBC

NBC doit être satisfait de la façon dont les choses se passent Saut quantique, la nouvelle renaissance de la série de science-fiction à succès, car le réseau vient de commander six épisodes supplémentaires à inclure dans la première saison. À ce stade, seuls trois épisodes ont été diffusés dans le cadre de la commande de 12 épisodes de la saison sur NBC. Par THR, la saison 1 a maintenant été portée à 18 épisodes, ce qui fait Saut quantique la première série de première année de la saison de diffusion télévisée en cours à obtenir une commande de saison prolongée.





Après avoir été diffusé en septembre devant 3,35 millions de téléspectateurs, les épisodes suivants auraient attiré en moyenne un peu moins de 3 millions de téléspectateurs le jour même sur NBC. Sa disponibilité sur Peacock a également aidé en tant que Saut quantique est devenu l’un des cinq meilleurs spectacles de la plateforme de streaming. Mieux encore, l’émission se classe comme la nouvelle émission n ° 1 de la saison de diffusion dans la tranche démographique 18-49, exactement ce que NBC espérait à cet égard. Si ces chiffres restent au fur et à mesure que la série avance dans sa première saison, il semble très probable qu’un renouvellement de la saison 2 suivra.

Le casting pourrait être différent, car Scott Bakula et Dean Stockwell ne sont plus là; Raymond Lee sert maintenant de personnage principal tandis que Caitlin Bassett joue un rôle similaire à celui de Stanton. Lors d’une récente conversation avec 45secondes.fr, Anastasia Antonia, membre de la distribution, a commenté qu’elle espère que les fans repartent toujours avec ce même « sens de l’aventure » qu’ils ont eu en regardant la série originale il y a des années.

« J’espère que les gens retiendront le même sens de l’aventure qu’ils ont eu dans la série originale – se sentir libre d’être créatif et d’utiliser son imagination », a-t-elle déclaré. « Et l’idée que tout est possible. J’aime ça dans le spectacle.

Sur ce qui rend cette nouvelle version spéciale, elle a ajouté: «Ce qui se démarque vraiment pour moi, c’est le casting et les relations dans la série. Il reflète davantage aujourd’hui ou un avenir lointain. Vous avez toujours ce sens de l’aventure. Le talent est tout simplement incroyable à regarder. Je pense aussi qu’il y a une qualité attachante dans la série qui se démarque. Il y a différentes épices et saveurs.





Scott Bakula reviendra-t-il ?

Dans l’état actuel des choses, il n’est pas prévu de ramener Scott Bakula pour le Saut quantique la relance. Bakula a déclaré qu’il avait refusé l’offre de revenir, une décision qu’il a qualifiée de « difficile », bien qu’il ait offert son soutien aux nouveaux acteurs et à l’équipe.

« Je n’ai aucun lien avec la nouvelle émission, ni devant la caméra ni derrière », a déclaré Bakula. « Comme la série a toujours été chère à mon cœur, ce fut une décision très difficile de transmettre le projet, une décision qui a bouleversé et dérouté tant de fans de la série originale. »

Il a poursuivi en disant: « Cependant, l’idée que quelqu’un ‘saute’ dans le temps et marche un mile à la place de quelqu’un d’autre reste un concept très attrayant et si digne d’être exploré, surtout compte tenu de l’état actuel de l’humanité. Dans cet esprit , je croise les doigts pour que ce nouveau casting et cette nouvelle équipe aient la chance de puiser dans la magie qui a propulsé l’original Saut quantique dans le cœur et l’esprit des générations passées et présentes.

Je leur souhaite bonne chance et bon saut ! »

Peut-être qu’avec la série performante jusqu’à présent et obtenant une commande de saison prolongée, l’équipe créative de la série pourrait proposer une idée suffisamment solide pour convaincre Bakula de revenir. Pour ce que ça vaut, les membres du personnel de l’émission n’ont pas abandonné l’idée.

Pour rattraper la série, vous pouvez diffuser des épisodes sur Peacock.