Quantum Leap Reboot est commandé en série sur NBC, l’image de premier regard révélée

Trois décennies après la série originale, Saut quantique revient sur les écrans pour une toute nouvelle série qui se connectera à l’émission de science-fiction classique mettant en vedette Scott Bakula et Dean Stockwell. Après avoir révélé qu’une émission pilote était proposée pour examen plus tôt cette année, NBC a maintenant officiellement commandé la série et une première image du nouveau plomb Raymond Lee a été publiée, que vous pouvez voir ci-dessus. L’émission est l’une des premières nouvelles séries à être choisie pour la programmation d’automne et attirera beaucoup de monde grâce à l’intrigue nostalgique ressentie par de nombreux fans de l’ancienne série.

Saut quantique a raconté l’histoire du Dr Sam Beckett, un homme qui est entré dans l’accélérateur titulaire Quantum Leap et a disparu, pour être perdu à jamais dans le temps et l’espace alors qu’il « sautait » d’un corps à l’autre et tentait de réparer les torts historiques avant de pouvoir passer à autre chose de nouveau. La série a été un énorme succès pendant de nombreuses années, alors que Beckett et son compagnon holographique Al tentaient de retrouver le chemin du retour. Maintenant, la nouvelle série reprendra l’histoire des décennies plus tard alors qu’une nouvelle équipe, dont le Dr Ben Seong de Raymond Lee, tentera à nouveau de se plonger dans la physique quantique et le voyage dans le temps pour découvrir le sort de Beckett.

Avec Lee, la nouvelle série mettra en vedette Caitlin Bassett, Mason Alexander Park, Nanrisa Lee et Ernie Hudson, qui joue Herbert « Magic » Williams, un vétéran de la guerre du Vietnam dont Sam s’est retrouvé dans le corps lors de la troisième saison de l’émission originale. . Le personnage d’Hudson est maintenant le chef de file du programme Quantum Leap.

Quantum Leap rejoint une longue liste de suites héritées, mais sa star originale reviendra-t-elle?







Il y a une énorme augmentation des films et des émissions de télévision qui revisitent les succès passés en ce moment, avec de nombreuses émissions des années 80 et 90 qui frappent juste ce point idéal pour les remakes de 30 à 40 ans. Alors que de nombreuses anciennes émissions qui ont été refaites dans les années 80 et 90 n’avaient pas la possibilité d’inclure des acteurs originaux, car beaucoup n’étaient plus là ou trop vieux pour reprendre leurs rôles, il y a beaucoup de stars de cinéma et de télévision de premier plan qui ont trouvé la gloire dans les années 80 fonctionnent encore aujourd’hui.

Dans cet esprit, on se demande si Scott Bakula reviendra dans une certaine mesure pour reprendre son rôle de Sam Beckett. Alors que la co-star Dean Stockwell est décédée en novembre dernier, il y avait des rumeurs selon lesquelles les deux acteurs auraient pu être impliqués dans la nouvelle série à un certain titre lors des premières discussions sur un redémarrage. Il serait certainement dommage de ne pas donner une fin définitive à Sam Beckett.

La nouvelle version de Saut quantique semble certainement avoir obtenu beaucoup de soutien de NBC, et il semblerait qu'un certain nombre de fans soient également ravis de voir plus de voyages dans le temps du programme Quantum Leap, et si l'émission a plus qu'un lien passager avec son prédécesseur, alors cela ne peut que le rendre encore meilleur.





