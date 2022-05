Quantic Dream : Déclaration officielle de culture de travail

rêve quantique est dans le passé souvent à cause des scandales entourant leur climat de travail remarqué. On parle de manipulation toxique avec les employés harcèlement sexuel, homophobie. Peu avant le 25e anniversaire de l’entreprise, Quantic Dream veut parler publiquement de la culture d’entreprise et présenter des mesures qui aideront une cohabitation respectueuse et sûre promouvoir.

Environnement de travail toxique : que se passe-t-il chez Quantic Dream ?

Le studio de développement français autour David Cage et Guillaume de Fondaumière n’a malheureusement pas seulement fait la une des journaux avec des jeux à succès ces dernières années. À maintes reprises, des allégations sont venues de anciens employés au fait que les transactions dans l’entreprise sont toxiques et pleines d’hostilités de toutes sortes.

Il y avait aussi les fondateurs lui-même souvent mentionné. Les allégations ont toujours été rejetées sans trop d’explications.

Maintenant, les PDG du studio s’expriment et en font au nom de toute l’équipe mesures dans la lutte contre le climat négatif de toute nature.

Diversité dans la production de jeux

Personnages divers sont toujours les bienvenus dans les jeux et deviennent de plus en plus importants. Récemment, les fabricants de Mort au grand jour la premier personnage ouvertement homosexuel a approuvé. Quantic Dream souhaite également se mettre à niveau en ce qui concerne ce sujet. Le studio s’y est consacré Spécialistes | amenés à bord pour aider à rendre l’environnement de travail aussi sûr et respectueux que possible.

« Nous avons engagé des représentants LGBTQIA+ pour nous assurer que des voix diverses et une représentation authentique sont intégrées dans tout ce que nous faisons »donc les fondateurs dans le communiqué de presse.

De plus, de plus en plus divers talents être intégré à l’équipe d’auteurs afin de développer une variété au sein des jeux et ceci aussi vers l’extérieur refléter pouvoir

C’est comme ça que ça devrait être sur le niveau de développement du jeu Il convient de prêter attention à la diversité et à sa bonne gestion. Mais pas seulement dans les jeux, il devrait y avoir autant de personnages différents que possible. Également en développement, dans l’entreprise elle-même, devrait la diversité jouer un rôle. Le studio de développement déclare ce qui suit :

« Le personnel de la communauté LGBTQIA+ est représenté au studio depuis sa création. Beaucoup d’entre eux sont dans l’entreprise depuis dix ans ou plus et occupent tous les postes et niveaux de responsabilité.

Égalité et diversité dans le présent et l’avenir

Bien sûr, l’entreprise doit faire quelque chose pour faire face aux problèmes récurrents allégations derrière permettre. Mais le changement commence ici et maintenant. De plus, Quantic souligne que déjà maintenant plus de 50 pour cent tous les managers de l’entreprise Femmes sont. Au déjà au pouvoir « Egalité des salaires et égalité des droits pour les femmes et les hommes » devrait également être conservé à l’avenir et continué à travailler sera.

Tous les employés ont toujours la possibilité de rejoindre problèmes anonymement s’adresser aux autres sans cela avant le leur supérieurs avoir à faire.

« De plus, des sondages anonymes sont menés régulièrement par des sociétés RH indépendantes au sein de notre équipe, chacun est donc libre d’exprimer ses opinions ou ses préoccupations. »

Champions Quantic Dream à différents niveaux chaque membre de l’équipe pour donner à chacun le traitement qu’il mérite. Vous devriez être dans l’entreprise sûr et respecté Ressentir. la la diversitéqui est réalisé avec des jeux vidéo, le studio est censé par ses employés refléter. Tu veux toujours faire ça à l’avenir développermaintenir une culture de travail agréable.