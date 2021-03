Quant à 2022. Lamborghini Urus aura une version PHEV avec 830 ch

A l’heure où les fans de la marque Sant’Agata Bolognese attendent déjà l’arrivée de la rénovation traditionnelle au milieu du cycle de vie de l’Urus, il y a des rumeurs qui soulèvent la possibilité que le «Super SUV» profite du moment pour se présenter un nouveau moteur. Plus précisément un système de propulsion hybride rechargeable, avec 830 ch, déjà pour 2022!

L’hypothèse est avancée par la publication britannique Car Magazine, soulignant que le très attendu restylage, de ce qui est l’un des meilleurs vendeurs de l’offre Lamborghini, ne se limitera pas à un simple lavage du visage.

Selon la même publication, l’occasion sera utilisée par la marque Sant’Agata Bolognese pour développer la famille Urus, notamment en introduisant non seulement une, mais deux nouvelles versions: un hybride rechargeable et une nouvelle variante, non – électrifié, appelé Sport RS.

Lamborghini Urus

Dans le cas de la motorisation hybride rechargeable, ou PHEV, il est important de rappeler que c’est une solution dont on parle depuis longtemps. Depuis, le directeur technique de Lamborghini, Maurizio Reggiani, a même déclaré, dans une interview il y a environ trois ans, qu’Urus recevrait une porte de recharge électrique, dans environ 18 mois.

Bien que cela ne se soit pas produit, la vérité est que cette hypothèse semble de plus en plus proche de la réalité.

LIRE TROP

Si 650 ch n’arrive pas. Hennessey propose Urus de 750 chevaux!

Toujours selon Car Magazine, cette version PHEV de la Lamborghini Urus utilisera un nouveau bloc de combustion développé par Porsche, nom de code «LK5».

Si, pour l’instant, on ne sait pas quel type de bloc essence sera à la base de ce système hybride, qu’il s’agisse d’un six ou d’un huit cylindres, le magazine britannique garantit que cette solution annoncera une puissance combinée de 831 ch et 895 Nm de couple. Avec le seul moteur à essence garantissant environ 600 ch.

Cependant, comme c’est le cas pour toutes les propositions qui adoptent un moteur hybride, Urus finira également par prendre du poids, avec la publication avançant que, dans le cas du modèle italien, l’augmentation de l’échelle atteindra 250 kg, par rapport à le moteur actuel V8. Ce qui signifie qu’avec le moteur PHEV, le SUV annoncera un poids respectable de 2450 kg … avant les extras.

Une Sport RS de 675 chevaux

Enfin et en ce qui concerne la version Sport RS également annoncée – par Car Magazine -, les informations avancées par le magazine indiquent que le modèle devrait annoncer une puissance de 675 ch, soit 25 ch de plus que l’actuel Urus.

A la base, cette version peut avoir une évolution de l’actuel V8 4.0 bi-turbo, tout en annonçant un peu plus de couple que les 850 Nm annoncés par l’Urus «classique».

Nouvelles générations reportées

Enfin, le magazine britannique précise également que la nouvelle génération Urus aura été reportée à 2028, tandis que la nouvelle génération Huracan, ne devrait pas voir le jour avant 2025.

Lamborghini Huracán

La présentation du successeur de l’actuel Aventador a également été reportée, malgré le fait qu’il ait déjà, avec son V12, quelque chose comme une décennie de commercialisation.

Quant au quatrième modèle promis depuis longtemps, la publication qui se poursuit Etre prêt, c’est-à-dire qu’il n’a pas encore passé la phase de modélisation en taille réelle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂