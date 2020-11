Quando Rondo utilise Verzuz pour plaider en faveur de la liberté du tueur présumé du roi Von

Un commentaire fait par Quando Rondo lors de la bataille entre Gucci Mane et Verzuz de Jeezy devient viral.

Jeezy et Gucci Mane se sont affrontés hier soir dans l’une des batailles les plus intenses de Verzuz à ce jour. Le regard plongeant de Gucci Mane dans l’âme de Jeezy nous hantera à jamais et leurs allers-retours sur la mode et l’immobilier ont été un moment divertissant pour les téléspectateurs. Dans les commentaires, un certain nombre de rappeurs, d’artistes et d’animateurs de haut niveau commentaient en direct ce qui se passait à l’écran. La section des commentaires a également accueilli une remarque de Quando Rondo, qui a été enveloppé dans une affaire juridique impliquant la mort du roi Von au cours des deux dernières semaines. Quando est resté silencieux pendant près de deux semaines après sa prétendue rencontre avec l’équipage de King Von dans le parking d’un salon de narguilé d’Atlanta. Il y a une vidéo du roi Von marchant apparemment vers son rival, soi-disant Quando, et le frappant au visage, ce qui a déclenché une bagarre totale, se transformant en fusillade en cinq secondes. Une personne, qui serait impliquée dans l’entourage de Quando, a été arrêtée, soupçonnée d’avoir tiré le coup de feu mortel qui a tué le roi Von. Dans les commentaires de la bataille de Verzuz hier soir, Quando a plaidé pour la libération de cet homme, en disant « #FreeLulTim » devant 1,8 million de téléspectateurs. Quando Rondo ne ferait pas l’objet d’une enquête car l’affaire est considérée comme close pour la plupart. Le rappeur se sentirait « extrêmement mal » à propos de ce qui s’est passé cette nuit-là.