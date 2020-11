Quando Rondo affirme que son émission a été annulée par le maire et la brigade de police

Le rappeur était sur le point de jouer mais a déclaré qu’il avait été fermé à la dernière minute.

Malgré une augmentation rapide des cas de COVID-19 aux États-Unis, il existe encore des régions du pays ouvertes aux affaires. Des villes comme Los Angeles ont mis en place un autre verrouillage dans l’espoir d’empêcher les gens d’interagir et de propager le coronavirus, mais d’autres régions métropolitaines ont rempli de boîtes de nuit et de fêtes pour le week-end de vacances. Le combat prévu de Mike Tyson et Roy Jones Jr. demain (28 novembre) a poussé des milliers de fans de boxe à organiser des rencontres, et des célébrités ont profité de la même manière qu’elles ont été réservées pour accueillir des événements. Quando Rondo avait un spectacle prévu en Géorgie, semble-t-il, mais il aurait été annulé à la dernière minute. Le natif de Savannah, en Géorgie, âgé de 21 ans, a partagé des photos de lui-même avec son équipe sur Instagram avec une légende expliquant aux fans pourquoi il ne montera pas sur scène. « Le maire et la police de macon ga ont annulé le spectacle ce soir », a-t-il écrit. « Sh * t m’a énervé !! Je ne pouvais pas attendre de sortir littéralement. » Cela aurait été la première performance de Rondo depuis la mort du roi Von au début du mois. Les entourages de Von et Rondo auraient été engagés dans une altercation physique qui s’est avérée mortelle après que des coups de feu aient retenti. Von, ainsi que deux autres victimes, ont été assassinés. Découvrez les messages de Quando Rondo ci-dessous.