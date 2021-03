Quand Yasuke fait sa première sur Netflix: des créateurs de Shingeki no Kyojin

Shingeki no Kyojin La première partie de sa quatrième saison s’est terminée ce dimanche et a été un succès mondial. Le phénomène d’audience de la production de MAPPA C’était remarquable et la vague expansive a atteint les bureaux de Netflix. La plate-forme veut monter dans le train Anime et c’est pourquoi elle prépare la première de Yasuke: une série animée créée par la même société et qui parle d’un célèbre samouraï africain. Quand ça sort?

« Originaire d’Afrique, il a combattu aux côtés de nombreux seigneurs féodaux dans le Japon brutal du 16ème siècle. Il était le samouraï noir et est devenu une légende. », est le synopsis officiel de cet anime qui n’a pas encore de bande-annonce et sera réalisé par LeSean Thomas (également responsable de Cannon Busters).

Le projet a débuté en 2018 et l’intention est de raconter l’histoire de Yasuke: un esclave africain né au milieu du XVIe siècle au Mozambique, venu au Japon et considéré comme le premier samouraï d’origine étrangère. Sa vie a été adaptée à diverses manifestations artistiques et sa première apparition était en 1968 dans le livre pour enfants Kurosuke. Il avait également participé à différents mangas et jeux vidéo, mais n’avait jamais eu son propre anime.







MGM il a également eu l’idée d’amener le personnage à l’écran dans un film et même en mai 2019, il a annoncé que son protagoniste serait Chadwick Boseman. Cependant, la mort de l’acteur en août 2020 a complètement suspendu la production. Le scénario écrit par Doug Miro s’est concentré sur la relation complexe entre le sumurai et Nobunaga: un chef de guerre qui a cherché à unir le Japon sous sa bannière.

Quand Yasuke fait-il la première sur Netflix?

Yasuke sera diffusé sur Netflix le 29 avril 2021 au niveau mondial. Il est répertorié pour les plus de 16 ans et sera un Minisérie de 6 épisodes. Le lancement fait partie d’une nouvelle stratégie du géant du streaming où il prévoit de se lancer autour 40 films et séries d’animation en 2021. C’est-à-dire le double de celui de l’année dernière.