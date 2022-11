Quand Willow, la série Disney+, sort en avant-première

Disney+

Avec Warwick Davis dans le rôle du sorcier mythique du film classique qui a été créé en 1988. Il y aura huit épisodes au total.

© IMDbSaule.

En 1988, Disney a créé un film qui est aujourd’hui considéré comme un classique de la fantasy pour enfants : saule. L’histoire tournait autour d’un nelwyn, une race de petites créatures aux caractéristiques humaines, qui avec ses talents de sorcier cherchait à protéger une princesse dont la vie était en danger à cause d’une reine qui voulait la détruire. Protagonisée par Warwick Davis (Harry Potter)aura son spin-off sous la forme d’une série.

Plus de trois décennies après la sortie du film, saule va venir a Disney+ avec une production qui mettra en vedette son protagoniste mythique au casting. Warwick-Davis Il sera le seul des acteurs du long-métrage original à figurer dans cette nouvelle fiction, qui comptera plusieurs nouveaux visages dans son casting. Le premier volet (jusqu’à présent le seul confirmé) comprendra un total de huit chapitres.

Selon le synopsis officiel, la nouvelle série de Disney+ reprendra les événements que nous avons vus dans le film de 1988. Désormais, dans un monde magique où s’épanouissent brownies, sorciers, trolls et autres créatures mystiques, l’aventure continue avec une bande improbable de héros se lançant dans une dangereuse quête vers des endroits loin de chez eux, où ils doivent affronter leurs démons intérieurs et s’unir pour sauver leur monde »prend en charge la description

Le premier chapitre de saule débarquera à Disney+ le 30 novembre, avec l’incitation qu’il arrivera accompagné du second. Il y aura près de deux heures de saule dans sa première, qui se poursuivra ensuite avec des émissions hebdomadaires jusqu’à la fin de la série de huit épisodes. Dans ce contexte, la fin de la saison ne se verra qu’en 2023, le mercredi 11 janvier, avec l’espoir qu’elle puisse avoir une deuxième partie.

+Où voir le film de Willow

Pour sa sortie en 1988, saule il a réussi à lever plus de 137 millions de dollars avec un budget de seulement 35 millions. Il a été écrit et réalisé par George Lucas (Bob Dolman a écrit le scénario) et réalisé par Ron Howard. Si vous voulez voir le film classique mettant en vedette Warwick-Davis ou vous voulez y jouer pour la première fois, vous pouvez le faire via un abonnement à Disney+tant en Amérique latine qu’en Espagne.

