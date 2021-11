Quand Vikings: Valhalla fait sa première sur Netflix

Michel Hirst Il est le père de l’un des plus grands succès de la télévision et de la fiction épique. Vikings est né en 2013 et a duré six saisons qui se sont terminées en décembre 2020. Bien qu’elles aient été développées par Histoire, et que la dernière partie a été publiée par Amazon Prime Vidéo, Netflix a acquis les droits pour produire son spin-off.

Vikings : Valhalla aura également Hirst en tant que producteur et sera principalement développé par Jeb Stuart. C’est l’un des parents de Mourir fort, un film de 1988 qui est considéré comme l’un des scénarios les plus aboutis de l’histoire du cinéma. La production sera prise en charge par MGM, qui était déjà en charge de la fiction originale.

La question que se pose tout fan de Vikings est de savoir quand cette nouvelle série pourra être vue, Vikings : Valhalla. Netflix a commandé 24 épisodes et pourrait s’étaler sur deux ou trois saisons. Le premier, selon taquin diffusé pendant TUDUM, sera sur la plateforme en 2022. Très probablement, il arrivera avant le milieu de l’année, d’autant plus que le tournage a commencé en 2020.

Que sait-on de Vikings : Valhalla ?

Le spin-off de Vikings Il se déroulera 100 ans après les événements vus dans la série originale. Michel Hirst assuré: « Nous retournons à Kattegat, qui, bien sûr, est le foyer spirituel des Vikings. Mais c’est un Kattegat changé. C’est l’un des plus grands ports d’affaires d’Europe. Il a grandi en taille et en importance. Le roi d’Angleterre est devenu viking. Les Vikings ont envahi l’Angleterre et ils sont les maîtres de la Normandie ». De plus, le synopsis officiel indique qu’il y aura trois rois en lice pour le trône d’Angleterre.

Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et Norman King, Guillaume le Conquérant ils seront les figures centrales de la production. De plus, il a été divulgué que John Kavanagh serait l’oracle comme dans les six saisons de Vikings. « Ce que Jeb Stuart fait est de prêter attention à la mythologie de Vikings« , mentionné Hirst en signe de bonne foi pour tous les fans de la série.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là, vous pouvez nous donner vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂