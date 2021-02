Quand vient le temps que tu dois dire non

Faites-vous partie de ceux qui vivent en donnant une raison à certaines personnes d’utiliser, d’abuser, de s’allonger et de vous rouler dessus? «Ah! pauvre fille, elle est si seule, dans le besoin, ça ne me coûte pas de quitter mon cours de gym et d’aller au centre commercial avec elle « , » Ah! pauvre homme, il est tellement occupé, ça ne fait jamais de mal de se lever tôt et de l’emmener au métro. «Ah! pauvre chose, ah! petite chose… », voilà comment se déroule ta vie! Peninha de l’un, douce de l’autre, et toi la belle, la bonne, la petite sainte.

Qui est désolé pour vous? Qui reconnaît ce que vous faites? Maintenant, essayez de ne pas le faire, pour voir ce qui se passe. Et vous, avec ceux-ci et d’autres, portez les souhaits des autres sur votre dos et votre vie … Ah! ta vie, ça craint littéralement!

Nous avons été créés pour prioriser les demandes d’assistance. « Obéissez! », « Soyez une bonne fille! », « Ne répondez pas! », « Regardez, ce que Dieu punit! ». Là, se forme la conviction que pour être aimé, aimé, accepté, il faut se mettre à l’arrière-plan, c’est-à-dire ne pas se valoriser! Vous n’êtes pas tout cela, moins! Regardez les dégâts dans votre tête.

Bien sûr, nous avons notre côté humain et compatissant et nous aidons parfois ceux que nous aimons volontiers. Mais le problème est d’évaluer ce que l’autre veut et a besoin, nuisant à nos besoins et à nos désirs. Pourquoi est-il plus important de faire du shopping avec votre mère ou votre amie que d’aller à votre salle de sport? Simplement, parce que nous ne sommes pas si bons, et au fond, nivelés, cachés (parce que c’est moche à assumer), il y a nos intérêts personnels.

«Ah! Je fais ça, elle me valorise, m’aide quand j’en ai besoin, me considère, m’aime! ». Non, tu sais que ce n’est pas comme ça. Si nous ne nous valorisons pas, l’autre personne fera encore moins ce que nous ne sommes pas capables de faire pour nous-mêmes.

Puis? Reconnaissez-vous quelque chose de similaire en vous? Est-ce que ce sont les raisons du mal que vous avez porté dans votre vie? Aide oui, aide, aide, mais réfléchis. Mettez-vous d’abord, parce que ce n’est ni un crime ni un péché, vous savez? Dis non. Je ne peux! Je ne veux pas! Je n’y vais pas!

Vous n’avez pas besoin d’être agressif, coupable ou sur la défensive. Habillez simplement vos sentiments et marquez votre territoire avec douceur, mais aussi fermement.